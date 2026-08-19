VÍDEO: Luizinho Goebel comemora deferimento de candidatura a deputado estadual

O deputado estadual Luizinho Goebel comemorou, nas redes sociais, o deferimento de sua candidatura à reeleição pela Justiça Eleitoral.

Em uma publicação, o parlamentar afirmou que a candidatura está oficialmente apta e destacou que pretende seguir a campanha percorrendo os municípios de Rondônia.

“Meus amigos, tá confirmado! Nossa candidatura a deputado estadual está Deferida pela Justiça Eleitoral! Agora é seguir firme, com o pé no chão, olho no olho e muita disposição para andar por Rondônia”, publicou.

Ao final da mensagem, Luizinho reforçou o convite aos apoiadores: “Vamos juntos com Luizinho Goebel, deputado estadual.”

Com o deferimento, a candidatura segue regularmente no processo eleitoral, permitindo ao parlamentar dar continuidade à campanha para permanecer na Assembleia Legislativa de Rondônia.