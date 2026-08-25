Almir do Sindsef destaca atuação de Acir em defesa dos servidores: “Mesmo sem mandato, comprou a briga”

Presidente do Sindsef-RO, entidade que representa os servidores públicos federais em Rondônia, e candidato a deputado federal pelo Podemos, Almir José destacou a atuação de Acir Gurgacz (PDT) em defesa da categoria, inclusive no período em que esteve sem mandato.

“Mesmo sem mandato, o senador Acir Gurgacz comprou a briga do servidor público pelas injustiças que foram feitas com esses servidores.”

Almir citou principalmente os servidores atingidos pela transposição e que ainda lutam pelo reconhecimento de direitos. Segundo ele, Acir esteve ao lado da categoria em Brasília mesmo depois de deixar o Senado.

“Lá em Brasília, mesmo sem mandato, lá estava o senador conosco, de mãos dadas.”

O presidente do Sindsef-RO também afirmou que Acir continuou acompanhando a luta dos servidores que aguardam o reconhecimento de seus direitos.

“Por tanto que você tem feito por esses servidores que aguardam a Justiça para que o seu direito seja garantido.”

Almir ainda ressaltou a importância da atuação de Acir para Rondônia.

“O seu trabalho é fundamental para que o nosso Estado possa, cada vez mais, voltar a crescer com o seu apoio.”

Acir também declarou apoio à candidatura de Almir a deputado federal e pediu que seus apoiadores levassem o nome do dirigente sindical a familiares e amigos.

A fala de Almir reforça uma relação construída na defesa dos servidores federais e, principalmente, nas pautas ligadas à transposição. Para ele, Acir esteve presente quando a categoria precisou de representação em Brasília — com ou sem mandato.