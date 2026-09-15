Facebook Instagram
terça-feira, 15 de setembro de 2026.

Homem cai em golpe, perde R$ 2 mil e objetos pessoais no Distrito do Guaporé

Suspeito alegou que compraria uma casa na região para ganhar a confiança do morador e fugiu sem pagar
Foto: Ilustrativa

Um morador do Distrito do Guaporé, pertencente ao município de Chupinguaia, procurou a Polícia Militar para registrar uma ocorrência de estelionato após ter sido vítima de um golpe praticado por um homem no qual confiou.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a vítima relatou que foi abordada pelo suspeito.

Na ocasião, o homem afirmou que estava no distrito para comprar uma residência e pediu R$ 2 mil emprestados em espécie, garantindo que devolveria o valor integralmente no dia seguinte.

A vítima confiou na promessa por saber que o homem estava hospedado em um estabelecimento hoteleiro da localidade.

Contudo, na manhã do dia seguinte, o morador foi ao local e descobriu que o suspeito havia deixado o hotel durante a madrugada, sem quitar a dívida nem deixar contatos.

Além do dinheiro em espécie, o morador relatou que o homem também levou um relógio de pulso avaliado em R$ 1,2 mil e outros pertences pessoais.

A Polícia Militar coletou os dados e encaminhou o registro para a Polícia Civil, que investigará o caso enquadrado, em tese, como crime de estelionato.

Compartilhe:
Últimas notícias

Últimas notícias

© 2008-2026 - Todos os direitos reservados a Jornal Extra de Rondônia.

ATENÇÃO

Proibido copiar conteúdo desta página!