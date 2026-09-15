Briga de casal termina com homem esfaqueado em Vilhena

Uma discussão entre um casal mobilizou a Polícia Militar e uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros, no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a jovem relatou aos policiais que mora há cerca de um mês com o companheiro e que ambos iniciaram um bate-boca motivado por questões banais.

Durante a discussão, o homem se exaltou e passou a agir de forma agressiva, empurrando a mulher, o que causou uma lesão no dedo do pé esquerdo dela, e a segurando com força pelo braço.

Ao conseguir se soltar, a jovem foi até a cozinha do imóvel, pegou uma faca e desferiu um golpe contra o companheiro, atingindo-o na região da axila esquerda.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e prestou os primeiros socorros ao morador ainda no local.

Em seguida, ele foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Regional para receber atendimento médico adequado.

A Polícia Militar registrou a ocorrência e encaminhou o caso à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para a adoção das medidas cabíveis referentes às agressões e ao esfaqueamento.