Homem mascarado e armado com faca rende pedestre e rouba celular no centro de Cerejeiras

Um pedestre foi vítima de um assalto à mão armada, no cruzamento da Rua Belo Horizonte com a Rua Portugal, em Cerejeiras.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a vítima caminhava em direção à sua residência quando foi surpreendida por um homem que trafegava em uma bicicleta Monark de cor vermelha.

O assaltante trajava camiseta cinza, shorts jeans e usava um pano cobrindo o rosto para dificultar a identificação.

O criminoso interceptou a passagem da vítima, sacou uma faca e fez ameaças exigindo a entrega do aparelho celular. Temendo por sua segurança, o pedestre entregou o smartphone. Junto com o aparelho, o ladrão levou também um cartão de crédito que estava guardado na capinha protetora.

Após o roubo, o assaltante fugiu na bicicleta em rumo desconhecido. Ao chegar em casa, a vítima acionou a Polícia Militar, que coletou as características físicas do suspeito e obteve o sinal de rastreamento do aparelho.

De posse das informações e da geolocalização, os policiais realizaram patrulhamento pela região indicada no sistema, porém o suspeito não foi localizado e os pertences não foram recuperados.

O caso foi registrado e segue sob investigação das autoridades competentes.