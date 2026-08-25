Ederson Deiró defende mais força para o interior de Rondônia em Brasília

O candidato a deputado federal Ederson Deiró defende o fortalecimento da representação do interior de Rondônia em Brasília como forma de ampliar a capacidade dos municípios de acessar investimentos, programas e políticas públicas federais.

Com raízes em Vilhena e trajetória profissional construída em Rondônia, Ederson afirma conhecer de perto os desafios enfrentados pelas cidades que estão fora dos grandes centros. Segundo ele, áreas como infraestrutura, saúde, educação e desenvolvimento econômico precisam estar entre as prioridades da atuação parlamentar.

Na avaliação do candidato, muitas demandas municipais dependem de articulação junto aos ministérios, órgãos federais e instituições responsáveis pela análise e liberação de recursos. Por isso, considera fundamental que o parlamentar acompanhe os processos e conheça os caminhos administrativos necessários para transformar projetos apresentados pelos municípios em resultados concretos.

A proposta defendida por Ederson é aproximar a atuação em Brasília da realidade vivenciada nos municípios. Entre as ações citadas estão o acompanhamento de projetos, a busca por recursos, o diálogo com prefeitos e vereadores e a manutenção de uma interlocução permanente com representantes da sociedade.

Para o candidato, a diversidade econômica e social de Rondônia exige uma representação federal capaz de compreender as particularidades de cada região. Ele avalia que o desenvolvimento do Estado depende do fortalecimento dos municípios e da capacidade de levar suas demandas para as instâncias federais de decisão.

“Rondônia não termina na capital. O interior produz, trabalha e movimenta o Estado. Precisamos fazer com que essa força também seja representada em Brasília”, afirma Ederson Deiró.

A defesa de uma atuação mais próxima dos municípios integra a proposta de Ederson para sua candidatura à Câmara dos Deputados, com foco na articulação institucional e na busca de alternativas para ampliar investimentos e oportunidades para diferentes regiões de Rondônia.