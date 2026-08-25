Eyder Brasil reúne multidão de apoiadores e lideranças em Porto Velho para inauguração de comitê

O deputado estadual Eyder Brasil inaugurou seu comitê eleitoral em Porto Velho, reunindo uma multidão de lideranças, apoiadores e pessoas de diferentes segmentos da sociedade em torno de sua candidatura à reeleição.

O evento marcou o início oficial da campanha do parlamentar, que busca um novo mandato na Assembleia Legislativa de Rondônia.

O ato contou com a presença da candidata ao senado Sílvia Cristina e do candidato a deputado federal Pr. Evanildo. O candidato a vice-governador Everton Leoni também esteve presente, representando o candidato ao governo do estado Adailton Fúria e o candidato ao senado Luís Fernando.

“Minha missão é servir. Sempre foi e sempre será. Cada ação do meu mandato nasceu desse propósito, que é estar ao lado do povo, ouvir, trabalhar e entregar resultados concretos para Rondônia”, afirmou Eyder Brasil.