Ezequiel Neiva e Wiveslando Neiva ampliam mobilização e fortalecem campanha em Porto Velho

A cidade de Porto Velho recebeu, na noite da última segunda-feira (24), o lançamento das candidaturas de Ezequiel Neiva (PL) a deputado federal e Wiveslando Neiva a deputado estadual.

O encontro reuniu um grande número de apoiadores na capital e contou ainda com a presença do candidato a governador Marcos Rogério (PL) e do candidato ao Senado, Fernando Máximo (PL).

O público presente foi destacado por Ezequiel Neiva como uma demonstração da força que a campanha vem conquistando. “Foi uma noite de muita emoção e, acima de tudo, de gratidão. Ver Porto Velho reunindo tantas pessoas que acreditam no nosso projeto mostra que estamos no caminho certo. Cada pessoa que esteve aqui representa uma voz, uma família e uma confiança que vamos honrar durante toda a nossa caminhada”, frisou Ezequiel Neiva.

A presença de Marcos Rogério e Fernando Máximo também foi ressaltada durante o encontro como um sinal de união do grupo que disputa as eleições de 2026. Para Ezequiel Neiva, a participação das lideranças fortalece o projeto político e demonstra a construção de uma caminhada conjunta em favor de Rondônia. “Ter ao nosso lado o Marcos Rogério e o Fernando Máximo, duas grandes lideranças do nosso estado, é motivo de muita alegria. Estamos construindo um grupo unido, com objetivos claros e disposição para continuar trabalhando por Rondônia”, afirmou.

Wiveslando Neiva destacou o trabalho desenvolvido ao longo da campanha e a importância de cada encontro realizado nos municípios. Segundo ele, as reuniões têm permitido ampliar o diálogo com a população e fortalecer a presença da candidatura em diferentes regiões do estado. “Cada lançamento tem um significado especial. Em cada cidade encontramos pessoas que nos recebem, apresentam suas demandas e demonstram que querem participar dessa construção. É essa proximidade que nos dá força para continuar trabalhando e levando nossa mensagem para cada vez mais rondonienses”, frisou Wiveslando Neiva.

Este foi o quinto lançamento da dobradinha formada por Ezequiel Neiva e Wiveslando Neiva. Antes de Porto Velho, a dupla já havia realizado encontros em Alta Floresta D’Oeste, Cerejeiras, Colorado do Oeste e Vilhena, ampliando a mobilização em diferentes regiões de Rondônia. Para Wiveslando, a sequência de encontros demonstra o crescimento da campanha e a união do grupo em torno das candidaturas. “Estamos vendo nossa caminhada crescer a cada encontro. O mais importante é que esse crescimento acontece com a união de pessoas que acreditam no nosso projeto e querem uma representação comprometida com as necessidades de Rondônia. Seguimos juntos, fortalecendo esse grupo e levando nossa mensagem para todas as regiões do estado”, encerrou.