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terça-feira, 25 de agosto de 2026.

Fake news contra Marcos Rogério é retirado do ar por determinação da Justiça

Vídeo atribuía ao candidato responsabilidade pela concessão da BR-364 e cobrança de pedágio

A Justiça Eleitoral mandou retirar do ar um vídeo que atribuía a Marcos Rogério responsabilidade pela concessão da BR-364 e pela cobrança de pedágio na rodovia.

A decisão considerou a publicação “propaganda negativa ilícita e inverídica” e apontou que os documentos apresentados no processo não mostram participação de Marcos Rogério na autorização ou aprovação da concessão.

Além de remover o conteúdo em até 24 horas, Facebook e Instagram deverão bloquear novas cópias do vídeo por cruzamento de hash e fornecer informações para identificar o responsável pelo perfil.

A ação foi apresentada pela Coligação “Juntos Por Rondônia”. Uma Nota Técnica do Senado Federal anexada ao processo informa que as concessões de rodovias federais não dependem de aprovação do Senado.

>>> LEIA, ABAIXO, A DECISÃO NA ÍNTEGRA:

DECISAO CONTRA INFLIENCIADOR

 

 

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