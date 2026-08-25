Natan lembra trajetória política que marcou Cone Sul ao lançar candidatura a deputado federal e inaugurar comitê em Vilhena

O candidato a deputado federal Natan Donadon realizou, na noite desta segunda-feira (24), um passo importante em sua campanha eleitoral com o lançamento oficial de sua candidatura e a inauguração de seu comitê central em Vilhena.

O ato político reuniu centenas de apoiadores, lideranças, familiares e moradores do município e marcou o início de uma nova etapa da caminhada de Natan em busca de uma vaga na Câmara dos Deputados.

Localizado na Avenida Presidente Tancredo Neves, no bairro Jardim América, em frente à antiga Escola Marcos Donadon, o comitê passa a ser um dos principais pontos de mobilização da campanha em Vilhena e de articulação das agendas que serão realizadas no Cone Sul e em outras regiões de Rondônia.

Entre os familiares presentes estava Dona Delfina, mãe de Natan, que acompanhou o filho durante o lançamento ao lado de irmãs, parentes e amigos. O evento também contou com a presença do candidato a vice-governador Cirone Deiró, que representou o candidato ao Governo de Rondônia, Hildon Chaves.

Durante o pronunciamento, Natan destacou o significado do lançamento e afirmou que inicia a campanha com experiência e maturidade adquiridas ao longo de sua trajetória política. “Foi dado o pontapé inicial agora e vamos pra cima, vamos pra Rondônia, vamos pedir voto, vamos levar a nossa mensagem a toda a população aqui do Cone Sul e do estado de Rondônia sobre a nossa candidatura a deputado federal”, afirmou.

Natan lembrou de suas raízes, quando a família Donadon saiu do Paraná e se estabeleceu na região do Cone Sul de Rondônia na década de 1970, morando na área rural de Cerejeiras, que na época era distrito de Vilhena. E, atuou na administração de Colorado do Oeste, exercendo a função de secretário municipal.

Depois, relembrou sua passagem pela Câmara dos Deputados, onde exerceu mandato entre 2005 e 2013, e citou investimentos e obras que atribui à sua atuação parlamentar, incluindo recursos destinados aos municípios do Cone Sul e ações de infraestrutura em Vilhena. “Chego a esta eleição mais preparado, mais experiente e conhecendo o caminho que precisa ser percorrido para defender Rondônia. Já estive em Brasília, conheço o funcionamento do Congresso e sei como buscar recursos e abrir portas para que as demandas da nossa região sejam atendidas”, afirmou.

Para o candidato, o lançamento representa mais do que o início formal da campanha. É também a retomada de um projeto político construído a partir da relação com os municípios do Cone Sul e da experiência acumulada ao longo de sua trajetória pública.

A partir de agora, a campanha deverá avançar com agendas em Vilhena, nos demais municípios do Cone Sul e em outras regiões de Rondônia, ampliando o contato direto com a população.

Ao encerrar o lançamento, Natan agradeceu à família e aos apoiadores que participaram do ato.

CAMPANHA COMEÇA NAS RUAS

Antes do lançamento no comitê, Natan também participou de uma caminhada pela Avenida Paraná, uma das principais áreas comerciais de Vilhena. Ao lado de Cirone Deiró e de apoiadores, percorreu estabelecimentos, cumprimentou comerciantes, trabalhadores e moradores e conversou com a população sobre sua candidatura.