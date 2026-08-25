Pagani leva campanha às ruas de Corumbiara e reforça compromisso com o Cone Sul

A campanha do candidato a deputado federal Dhonatan Pagani ganhou as ruas de Corumbiara nesta segunda-feira (25), em mais uma etapa da agenda que vem sendo realizada pelo Cone Sul de Rondônia. Ao longo do dia, o candidato participou de conversas, reuniões e visitas, mantendo contato direto com moradores, trabalhadores e produtores do município.

Mais do que apresentar propostas, a passagem por Corumbiara teve como principal objetivo ouvir a população e conhecer de perto as dificuldades enfrentadas no dia a dia. A agenda permitiu a Pagani receber demandas de diferentes setores e identificar problemas que, segundo ele, precisam chegar ao debate político e, principalmente, a Brasília. “Estou visitando os municípios do Cone Sul porque essa é uma oportunidade de ouvir as necessidades da população, entender as dificuldades que cada cidade enfrenta e ver como essas problemáticas podem ser solucionadas por meio do trabalho de um deputado federal”, afirmou Pagani.

O candidato destaca que muitas das demandas apresentadas pelos moradores não dependem apenas de decisões municipais. São questões que envolvem recursos federais, programas, investimentos, infraestrutura e articulação política em Brasília.

Para Pagani, conhecer essas necessidades diretamente nos municípios é fundamental para definir prioridades e transformar as reivindicações da população em projetos e ações.

Segundo Pagani, a proposta, é ampliar o diálogo com diferentes comunidades e construir uma candidatura conectada às necessidades de quem vive nos municípios. “Política se faz assim. Ouvindo, olhando no olho e entendendo as dores da população. É conhecendo a realidade das pessoas que podemos representar de verdade e buscar soluções”, finalizou Pagani.