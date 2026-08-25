Presidente Henrique Prata, do Hospital do Amor, destaca parceria com Dr. Jaime Gazola para fortalecer a saúde em RO

O Presidente Henrique Prata, do Hospital do Amor, destacou a parceria e o compromisso do médico e candidato a deputado federal Dr. Jaime Gazola com a instituição e com a ampliação dos serviços de saúde em Rondônia.

Henrique Prata classificou Dr. Jaime Gazola como um verdadeiro “filho da casa”, ressaltando sua trajetória e formação ligada ao hospital.

Segundo o Presidente Henrique Prata, do Hospital do Amor, Dr. Jaime Gazola decidiu colocar sua experiência profissional e atuação política à disposição da instituição, contribuindo para que projetos importantes avancem e sejam concluídos. A parceria tem como foco fortalecer a estrutura e ampliar a capacidade de atendimento do Hospital do Amor.

Entre as prioridades estão investimentos em medicina nuclear, PET-CT, radiologia intervencionista e na estrutura do hospital pediátrico. Os projetos buscam ampliar os serviços oferecidos e proporcionar novas alternativas de diagnóstico e tratamento aos pacientes de Rondônia.

Dr. Jaime Gazola relembrou sua trajetória no Hospital do Amor e afirmou que foi na instituição onde se formou e aprendeu a importância do acolhimento e da utilização responsável dos recursos para transformar vidas. Segundo ele, assumir esse compromisso significa trabalhar para que o hospital continue crescendo e oferecendo atendimento de qualidade à população.

A candidatura de Dr. Jaime Gazola também conta com o apoio da candidata ao Senado Sílvia Cristina. A união reforça uma agenda voltada à saúde e à busca por novos investimentos para fortalecer o Hospital do Amor e ampliar o atendimento aos pacientes de Rondônia.