Sicoob Credisul reúne delegados em encontro que marca transição entre gestões

Nos dias 21 e 22 de agosto, a Sicoob Credisul realizou, em Vilhena (RO), o Encontro de Delegados, reunindo representantes da cooperativa que encerram a gestão 2022-2026 e os novos eleitos para o próximo período. Os delegados representam os associados de suas respectivas agências nas assembleias, levando suas necessidades, interesses e contribuindo para as decisões da cooperativa.

A programação começou na sexta-feira, 21, com um jantar e uma cerimônia de reconhecimento aos delegados e conselheiros fiscais que fizeram parte da gestão anterior. O momento também contou com uma apresentação sobre a história, a atuação e os resultados da Sicoob Credisul, conduzida pelo Presidente do Conselho de Administração, Ivan Capra, e pelo Diretor Executivo – CEO, Vilmar Saúgo.

Para Ivan Capra, o encontro foi uma oportunidade de aproximar os delegados que estão chegando daqueles que encerram sua atuação. “É um momento muito importante para a nossa cooperativa. Reunimos duas equipes: os novos delegados, que assumirão a função, e aqueles que estão encerrando a gestão. Essa troca de ideias, experiências e informações fortalece a nossa cooperativa. É nesse espaço que mostramos o que os cooperados precisam e como os delegados podem atuar para representar essas necessidades”.

Entre os delegados que encerram o ciclo está Dulceara Costa, que atuou durante 12 anos como representante dos cooperados. “A experiência como delegada foi muito importante para mim. Como sou contadora, pude levar o conhecimento sobre a cooperativa aos meus clientes e colegas e também incentivar novas pessoas a fazerem parte dela. Como delegada, participei de decisões e de momentos importantes. Acredito que é assim que fortalecemos o cooperativismo. Para quem está chegando, participar dos treinamentos é fundamental para entender como tudo funciona”.

FORMAÇÃO PARA OS NOVOS DELEGADOS

No sábado, 22, os novos delegados participaram de um treinamento de integração. A formação apresentou informações sobre a cooperativa, os princípios do cooperativismo e as responsabilidades de quem representa os cooperados.

Vilmar Saúgo destacou que esse processo é importante para preparar os novos representantes para a função. “Estamos vivendo um momento de renovação do nosso quadro de delegados. Por isso, é importante prepará-los para essa nova etapa. São eles que representam os associados no dia a dia e ajudam a levar até a cooperativa suas necessidades e sugestões. Essa proximidade contribui para melhorar o atendimento e fortalecer o relacionamento com cada cooperado.”

A programação também incluiu visitas técnicas a iniciativas da Sicoob Credisul em Vilhena (RO). Os delegados conheceram a Escola e Faculdade Favoo, o Hubee, hub de inovação, e o Hospital Cooperar.

As visitas permitiram aos participantes conhecer de perto projetos e estruturas que fazem parte da atuação da cooperativa e ampliar a compreensão sobre as iniciativas desenvolvidas em diferentes áreas.

Para o novo delegado Douglas Brum, a vontade de participar mais de perto das ações da cooperativa foi um dos motivos para se candidatar à função. “Sempre tive interesse em participar da cooperativa, dos eventos e das iniciativas que a Sicoob Credisul desenvolve na sociedade. Como delegado, espero conhecer ainda mais a cooperativa e suas ações e também contribuir com meus conhecimentos e experiência profissional.”

O encontro reforçou a importância da participação dos cooperados na construção da cooperativa. Com a chegada dos novos delegados e o reconhecimento daqueles que encerraram a gestão, a Sicoob Credisul inicia um novo ciclo de representação, mantendo a proximidade com os cooperados e fortalecendo a participação nas decisões da cooperativa.