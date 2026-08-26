Reuniões, visitas e adesivaços marcam campanha de Rosangela Donadon e Dr. Lucas Donadon em Rondônia

Uma intensa movimentação e uma agenda repleta de compromissos marcam a campanha de Rosangela Donadon e Dr. Lucas Donadon, que disputam, respectivamente, uma vaga na Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO) e na Câmara dos Deputados.

Ao longo desta semana, os candidatos participaram de reuniões, visitas e adesivaços em diferentes municípios rondonienses, fortalecendo o contato direto com eleitores e lideranças.

De Vilhena a Porto Velho, a agenda foi marcada pela participação de lideranças municipais e estaduais, além de apoiadores que defendem a continuidade do trabalho de Rosangela Donadon na Assembleia Legislativa e a eleição de Dr. Lucas Donadon como representante de Rondônia no Congresso Nacional.

REUNIÃO EM VILHENA

Na noite desta terça-feira, 25, aconteceu reunião de campanha em Vilhena. O encontro foi realizado na residência da conhecida dona Dalva, localizada na avenida Melvin Jones, e reuniu moradores dos bairros Bodanese, Marcos Freire, Cristo Rei e Jardim Primavera, além de diversas lideranças locais.

Durante a reunião, Rosangela Donadon apresentou um balanço de ações e benefícios conquistados para Vilhena e para os municípios do Cone Sul. A candidata também falou sobre a trajetória da Associação Beneficente Marcos Donadon, entidade sem fins lucrativos que há cerca de 30 anos desenvolve ações de apoio a famílias da região.

Ao agradecer a participação dos presentes, Rosangela destacou a importância do apoio recebido neste início de campanha. “Meu muito obrigada a cada pessoa que participou, ajudou e declarou seu apoio. Essa energia nos fortalece e mostra que estamos no caminho certo. Seguimos juntos, com trabalho, coragem e compromisso com Vilhena, o Cone Sul e todos os municípios de Rondônia”, afirmou a parlamentar.

A programação dos candidatos segue com novas visitas, reuniões e encontros com lideranças e apoiadores em diferentes regiões do Estado, dando continuidade à mobilização neste início de campanha.