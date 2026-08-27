“Não quero ser apenas mais um”: Ederson Deiró apresenta proposta de mandato participativo para Rondônia

O candidato a deputado federal Ederson Deiró apresenta como uma das principais propostas de sua pré-campanha a construção de um mandato participativo, com presença constante nos municípios de Rondônia, diálogo com a população e prestação de contas das ações realizadas em Brasília.

Para Ederson, a relação entre parlamentar e sociedade não deve terminar após o período eleitoral. Na avaliação do candidato, uma atuação efetiva no Congresso Nacional precisa manter canais permanentes de comunicação com os municípios e permitir que a população acompanhe as decisões, recursos e resultados relacionados ao mandato.

A proposta defendida por Ederson está baseada em três pilares: escuta, planejamento e acompanhamento. Entre as iniciativas previstas estão reuniões regionais, diálogo com lideranças locais e acompanhamento das demandas apresentadas pelos municípios.

Segundo o candidato, não basta anunciar a destinação de recursos. A população precisa ter acesso às informações sobre onde os recursos estão sendo aplicados, quais projetos estão sendo executados e quais resultados estão sendo alcançados.

“Não quero ser apenas mais um deputado. Quero que as pessoas saibam onde estou, o que estou fazendo e quais resultados estamos entregando. Mandato precisa ter presença e prestação de contas”, afirma Ederson.

A experiência acumulada no serviço público é apontada por Ederson como uma das bases para a proposta de atuação parlamentar. Para ele, a gestão de recursos públicos exige responsabilidade, planejamento e acompanhamento desde a definição das prioridades até a execução dos projetos.

Nesse modelo, a intenção é estabelecer uma relação mais próxima com prefeitos, vereadores, entidades, representantes de setores produtivos e demais segmentos da sociedade.

A proposta prevê que as demandas sejam discutidas diretamente com as comunidades, permitindo identificar as principais necessidades de cada região e estabelecer prioridades de acordo com as características e desafios de cada município.

Outro ponto destacado pelo candidato é a necessidade de um parlamentar estar presente no estado e acompanhar de perto a realidade dos municípios.

Para Ederson, a presença regional permitiria compreender melhor as dificuldades enfrentadas pelas administrações locais e pela população, além de facilitar o acompanhamento de projetos e recursos destinados às diferentes regiões de Rondônia.

A proposta de mandato participativo apresentada pelo candidato busca, dessa forma, aproximar a atuação parlamentar do cotidiano dos municípios, criando mecanismos para que a população acompanhe não apenas as promessas feitas durante a campanha, mas também as ações desenvolvidas ao longo do mandato.

“Quero construir um mandato em que o cidadão tenha voz, saiba o que está sendo feito e possa cobrar resultados. A política precisa estar mais perto das pessoas e dos municípios”, reforça Ederson.

A proposta integra o conjunto de ideias que o candidato pretende apresentar durante a construção de sua candidatura a deputado federal, com foco em uma atuação pautada pela proximidade com a população, responsabilidade na aplicação dos recursos públicos e transparência.