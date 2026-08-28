COLUNA SOCIAL MARISA LINHARES: veja os destaques da semana em Cacoal

CONTÁGIO JOIAS E ÓTICA

Em evento de FAMOSAS GRIFES

Acompanhada do esposo Nivaldo Pavão, a empresária Kelly Polizello das prestigiadas lojas CONTÁGIO JOIAS E ÓTICA em Cacoal/RO, participou de mega evento das grifes Carolina Herrera, Tommy Hilfiger, David Beckham, Carrera e Polaroid realizado pelo Grupo Safilo no Brasil na famosa Casa Altior, em São Paulo/SP. Nas fotos o casal Nivaldo e Kelly com Wagner Bastos Oliveira do corporativo e da supervisora Nubinha Monte do Grupo Safilo, Daniel Mariuzzo representante Carolina Herrera, e de Felipe responsável pelo treinamento de todas as grifes

TROFÉU CACAU DE OURO 2026

Distribuidora FRIOS CACOAL

O empresário Jocimar Sepp é presença confirmada na 22ª edição do Troféu CACAU DE OURO 2026, evento em que sua empresa Distribuidora FRIOS CACOAL com sede em Cacoal, receberá a homenagem. A renomada empresa que é distribuidora de produtos AURORA entre outras excelentes marcas, dispõe hoje, de cerca de 800 produtos, e possui frota própria para atender a demanda de distribuição em torno de 47 cidades no estado de Rondônia





TROFÉU CACAU DE OURO 2026

Academias PETÚNIA FITNESS

A empresária Eliane Galmassi assumiu a gestão da Academia PETÚNIA em 2014, e inaugurou a segunda unidade da PETÚNIA FITNESS no Cacoal Shopping, consolidando a marca como referência não apenas em Cacoal, mas em todo o estado de Rondônia. Em março deste ano, Eliane inaugurou a terceira unidade em Ministro Andreazza, mais um marco de sucesso em sua jornada empreendedora. O grande propósito da PETÚNIA FITNESS é promover saúde, bem-estar e qualidade de vida para todas as idades, através do exercício físico, fazendo com que cada cliente se sinta cuidado e acolhido. A empresa será homenageada na 22ª edição do Troféu CACAU DE OURO 2026. Na foto Eliane Galmassi com a gestora Graça Lima das prestigiadas academias

FONOAUDIÓLOGA ANA MARGARIDA

AUDIODONTO no CONGRESSO CONECT

A empresária e fonoaudióloga Ana Margarida Peres Silva da clínica AUDIODONTO pioneira em Cacoal/RO, participou nos últimos dias 21, 22 e 23 do prestigiado Congresso Conect Autismo 2026 no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza/CE, e acompanhou a profissional parte da equipe de sua clínica, a psicóloga Eliana Araújo, a acadêmica Kelly Pires do curso de fonoaudiologia, e o filho Gustavo Tomaz acadêmico do curso de fonoaudiologia. A clínica AUDIODONTO será homenageada na 22ª edição do Troféu CACAU DE OURO 2026

25º Congresso FORL

MOMENTO SOCIAL

Durante três dias intensos de conteúdo, laços criados, conhecimento absorvido e energia trocada que continuarão a impulsionar os profissionais que participaram do 25º Congresso da FORL, no Centro de Convenções Frei Caneca em São Paulo/SP, o médico otorrinolaringologista Claudemir Borghi com a esposa psicóloga Aline Santos, e a fonoaudióloga e audiologista Pollyane Savio com seu esposo fisioterapeuta Fabrício Barbosa aproveitaram a festa temática com o tema Anos 80 realizada na boate Limelight na badalada Vila Olímpia, no encerramento do congresso. Os profissionais são presenças confirmadas na 22ª edição do Troféu CACAU DE OURO 2026

Adiquira sua SICOOB TAG no Sicoob Fronteiras

Resolvi contratar o Sicoob TAG no SICOOB FRONTEIRAS para aproveitar a adesão promocional por apenas R$ 10, pois com ela o cooperado garante 5% de desconto na tarifa; cobrança automática na conta ou cartão, e o melhor na agência do Sicoob Fronteiras você já sai com a TAG instalada na hora. No meu caso, foi meu gerente PJ Dhiego Novais que instalou e me deu todas as informações necessárias

Mega GWM é destaque nacional

Categoria vídeo de unboxing

GWM ORA 5

Em São Paulo/SP, a Mega GWM foi destaque nacional onde conquistou o 1º lugar no Prêmio Melhores do Brasil, na categoria vídeo de unboxing, com o GWM ORA 5, onde brilhou lindamente a jovem Clarice Miranda Beltrame. A premiação é um reconhecimento que reforça a qualidade e a criatividade do trabalho desenvolvido pelo time de Marketing, sob a gestão de Késia Rocha e com o envolvimento de toda a equipe, e o compromisso da Mega GWM em comunicar a marca com estratégia, inovação e excelência para todo o estado de Rondônia. Nas fotos a gestora de marketing Késia Rocha recebe o prêmio e os parabéns do gerente de marketing David Fontes, da especialista de Trade Marketing Letícia Lira e do especialista de Marketing Regional Vinicius Sguerri da GWM Brasil

Mega GWM na 41ª EXPOPIB

O time da GWM MEGA MOTORS em Cacoal/RO, da GWM linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado, é PRESENÇA CONFIRMADA na 41ª Exposição e Feira EXPOPIB no período de 01 a 06 do próximo mês de setembro, no Parque de Exposição Sebastião Franco da Rocha em Pimenta Bueno. Na foto a empresária Poliana Miranda com a equipe de sua prestigiada concessionária

Alessandra e Edmilson Andrade

e seu GWM HAVAL H9

Em Cacoal/RO, na concessionária GWM Mega Motors da GWM linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado, o casal agropecuarista Edmilson Andrade e Alessandra Temponi retirou seu maravilhoso GWM HAVAL H9. O consultor de vendas DEYWYSSON VALENTIN foi o responsável pela venda

10º LEILÃO DE CASTANHEIRAS

Em prol da ASSDACO

No próximo dia 30, acontece o 10º Leilão de Castanheiras, evento beneficente realizado pela Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni (ASSDACO), com o apoio da Loja Maçônica Estrela do Rio Machado 3488 e da Associação Amor Fraterno. O leilão será realizado na Fazenda Oscalão, Km 1,5. A programação inclui almoço às 11h. O início do leilão está marcado para as 12h. A iniciativa tem como objetivo arrecadar recursos para o Hospital do Câncer São Daniel Comboni e também para a Casa de Apoio, reforçando o compromisso em salvar vidas