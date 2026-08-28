Coronel Jefferson participa de reuniões com apoiadores e apresenta propostas em Ji-Paraná

O candidato a deputado federal Coronel Jefferson (PRD) participou de uma série de reuniões em Ji-Paraná, onde esteve com apoiadores, amigos e pessoas que acompanham sua campanha para a Câmara dos Deputados.

Durante a agenda, o candidato destacou a importância do diálogo com a população e afirmou que os encontros têm como objetivo ouvir sugestões, trocar informações e discutir propostas para Rondônia.

Coronel Jefferson também convidou os participantes a contribuírem com ideias e propostas para a construção de um projeto voltado ao desenvolvimento do Estado.

“Que alegria participar de reuniões tão importantes aqui em Ji-Paraná, com apoiadores, amigos, pessoas que acreditam no futuro melhor para o estado de Rondônia”, afirmou.

O candidato disse ainda que pretende manter uma campanha baseada no diálogo, no compromisso e no respeito, destacando a necessidade de reunir diferentes contribuições para formular propostas para o Estado.

“Sigamos firmes, com muito diálogo, muito compromisso, respeito e coragem pelo nosso estado. Vamos juntos!”, declarou.

A agenda em Ji-Paraná faz parte das atividades de campanha de Coronel Jefferson pelo interior de Rondônia, em busca de ampliar o contato com apoiadores e apresentar suas ideias para a disputa por uma vaga na Câmara dos Deputados.