“Eu lutarei para acabar com as Bets e propagandas abusivas”, diz Pagani ao falar sobre suas propostas a Câmara Federal

O candidato a deputado federal Dhonatan Pagani coloca o combate às apostas online, conhecidas como bets, entre suas principais bandeiras de campanha.

Ele se apresenta como o único candidato a deputado federal de Rondônia a assumir publicamente uma posição contrária às plataformas de apostas.

Pagani ressalta que o avanço das bets precisa ser tratado como uma questão de proteção aos jovens e às famílias, diante dos impactos que o vício em apostas pode provocar na vida financeira e pessoal dos brasileiros.

Para o candidato, o poder público não pode esperar que o problema se agrave para agir. Em Brasília, ele afirma que pretende defender medidas mais firmes contra as apostas online, além de ações de prevenção e proteção da população. “Sou contra as bets porque acredito que precisamos proteger nossos jovens, nossas famílias e o futuro de Rondônia”, afirma Pagani.

Pagani disse ainda que sua intenção é transformar esse posicionamento em atuação parlamentar, buscando medidas concretas para combater os impactos das bets e defender as famílias rondonienses.