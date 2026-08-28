Ieda Chaves relembra origem da atuação social e revela bastidores da mobilização na pandemia

“Eu só quis trabalhar”. Foi assim que a ex-primeira-dama, atual deputada estadual e candidata à reeleição, Ieda Chaves (44.123), do União Brasil, resumiu o início de sua atuação na gestão municipal, ao lado do prefeito Hildon Chaves, entre 2017 e 2024, em Porto Velho. O ponto de partida, segundo ela, foi um compromisso: doar o salário e escolher pessoalmente o destino da doação.

Em vídeo nas redes sociais (https://www.instagram.com/p/DcezvhxOfVo/), Ieda Chaves narrou que, à época, o marido lhe passou a missão. “A gente tem muito trabalho, eu prometi que ia doar o meu salário, então eu queria que você fizesse a escolha para onde seria feita essa doação e entrega”, contou.

Com o tempo, ao articular a missão recebida, a candidata disse que passou a conhecer pessoas que fazem um trabalho que definiu como “fantástico”. “Tantas pessoas que se comprometem, com a vida e o tempo, que não têm nada e ainda o pouco que têm dividem. Isso foi muito forte”, declarou.

Encontro com a realidade de muitos

O envolvimento com a população mais carente cresceu com as visitas aos bairros distantes do centro. Ieda relata o impacto de encontrar famílias sem nada no armário, atingidas por uma crise para a qual ninguém estava preparado. “A pandemia obviamente pegou todos despreparados. Quem imagina viver uma pandemia? A última fazia mais de 100 anos que tinha acontecido”, lembrou.

Mobilização na pandemia

A resposta veio das ruas, das pessoas sensíveis. Caixas para o recebimento de doações foram instaladas em frente a supermercados, e a garagem da casa da primeira-dama virou o ponto de organização e montagem das cestas.

“Íamos fazer entrega, inclusive com ração dentro do carro, a gente ia parando na rua colocando comida para os cachorros e para os gatos, e íamos na casa das pessoas, àquelas que realmente tinham essa necessidade. E com isso a gente conseguiu em torno de 20 mil cestas básicas sem recurso público”, completou.