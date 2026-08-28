Marcos Rogério quer Hospital de Traumas no interior para evitar envio de pacientes à capital

O candidato ao Governo de Rondônia pela coligação Juntos por Rondônia, Marcos Rogério (PL), propõe a implantação de um Hospital de Traumas em Ji-Paraná para atender vítimas de acidentes e ampliar a assistência especializada no interior.

O projeto, que integra o plano de governo apresentado com o candidato a vice-governador, delegado Rodrigo Camargo (Podemos), inclui ainda um centro de reabilitação e um banco de órteses e próteses.

Segundo Marcos Rogério, cerca de 70% dos pacientes com fraturas em Rondônia estão relacionados a ocorrências de trânsito. A proposta é criar uma estrutura especializada para atender essa demanda e reduzir o deslocamento de pacientes para Porto Velho.

“Hoje, braço quebrado, perna quebrada, 70% dos pacientes com fraturas no estado de Rondônia está relacionado ao trânsito. Então nós vamos fazer um Hospital de Traumas em Ji-Paraná, financiado pelo Detran”, afirmou.

Dados do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran-RO) mostram que, em 2024, o Estado registrou mais de 17 mil sinistros de trânsito e cerca de 11,8 mil pessoas feridas. As motocicletas responderam por 56% das vítimas.

O financiamento do projeto deverá contar com recursos do Detran-RO, observadas as regras legais e orçamentárias. A proposta é direcionar parte do dinheiro ligado ao sistema de trânsito para o atendimento das vítimas de acidentes.

“Nós vamos canalizar esse recurso do Detran, que é atrelado ao Conselho Nacional de Trânsito (Contran), para fazer um Hospital de Traumas, mais o centro de reabilitação e o banco de órteses e próteses em Ji-Paraná”, afirmou Marcos Rogério.

A implantação do hospital também faz parte da estratégia de regionalização da saúde defendida pelo candidato. Para Marcos Rogério, procedimentos que podem ser realizados no interior não devem continuar concentrados na capital.

“Hoje toda a demanda, especialmente do interior, ela é canalizada para Porto Velho. Isso é um erro. Você não tem que mandar todo paciente do interior para Porto Velho”, disse.

Marcos Rogério aponta como exemplo ações que já desenvolve por meio do mandato no Senado. Recursos destinados por ele ao custeio da saúde permitem a realização de procedimentos no interior, como cirurgias ortopédicas em Ouro Preto do Oeste e cirurgias oftalmológicas e gerais em Jaru.

“Aquilo que eu estou dizendo e que eu trouxe no plano de governo, eu já estou fazendo na prática nessa parceria com os prefeitos dos municípios. Não é algo que eu estou inventando. É algo que nós já fazemos, já está funcionando”, afirmou.