Natan Donadon defende investimentos para fortalecer a saúde nos municípios do interior de Rondônia

O candidato a deputado federal Natan Donadon (União) defende o fortalecimento da estrutura de saúde nos municípios do interior de Rondônia, com investimentos em equipamentos, insumos, estrutura física e profissionais prejudicados para ampliar a capacidade de atendimento da população.

Para Natan, morar no interior não pode significar enfrentar maiores dificuldades para ter acesso a um atendimento de saúde adequado.

Em municípios como Colorado do Oeste, Cerejeiras e Pimenteiras do Oeste, moradores frequentemente precisam se deslocar até Vilhena ou centros maiores em busca de consultas, exames e atendimentos especializados, um percurso que pode significar horas de viagem para quem já enfrenta um problema de saúde.

“Quem mora no interior precisa ter o direito de ser atendido com dignidade perto de casa. A saúde não pode depender da distância entre o município onde a pessoa mora e os grandes centros. Precisamos fortalecer a estrutura de nossas cidades para que a população tenha atendimento de qualidade”, afirma Natan.

Entre as prioridades defendidas pelo candidato estão a ampliação da estrutura das unidades de saúde, a aquisição de equipamentos e o fortalecimento das equipes profissionais. Segundo ele, a atuação de um deputado federal deve incluir a busca de recursos e investimentos junto ao Governo Federal para atender às necessidades dos municípios.

Natan também destaca a importância de acompanhar de perto as demandas das cidades do Cone Sul e trabalhar pela destinação de recursos que contribuem para melhorar o atendimento à população. “Cada cidade tem uma realidade diferente. Tem município que precisa de um equipamento específico, outro que precisa de mais profissionais na atenção básica. É esse acompanhamento de perto que vai garantir que os recursos cheguem onde realmente fazem diferença”, ressalta.

Para o candidato, fortalecer a saúde nos municípios também significa reduzir a necessidade de deslocamentos e oferecer mais segurança às famílias em situações que desativam atendimento médico.

A proposta integra a defesa de Natan por uma atuação federal mais próxima dos municípios de Rondônia, com atenção às demandas apresentadas pelas comunidades e articulação na busca por investimentos para áreas consideradas essenciais, como saúde, infraestrutura e desenvolvimento regional.