Nikolas Ferreira declara apoio a Bruno Bolsonaro Scheid ao Senado: “Se Bolsonaro confia, a gente confia também”

Um dos nomes de maior alcance político e digital da direita brasileira, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) declarou apoio à candidatura de Bruno Bolsonaro Scheid (PL) ao Senado por Rondônia.

Em vídeo dirigido aos eleitores rondonienses, Nikolas destacou a relação de confiança construída por Bruno com o ex-presidente Jair Bolsonaro e foi direto ao defender seu nome na disputa.

“SE O BOLSONARO CONFIA, A GENTE CONFIA TAMBÉM.”

Na gravação, Nikolas afirma que a confiança depositada por Bolsonaro em Bruno não ocorreu “à toa” e lembra que o candidato rondoniense permaneceu ao lado do ex-presidente ao longo dos últimos anos. “Bolsonaro não é à toa que confiou nele, porque realmente foi um cara que esteve ao seu lado ali durante todo esse tempo”, declarou o deputado. Na sequência, reforçou: “Não tenho dúvidas. Se o Bolsonaro confia, a gente confia também”.

O apoio amplia a lista de manifestações nacionais em torno da candidatura de Bruno e traz para a campanha a voz de um dos principais expoentes da nova geração da direita brasileira. Nikolas tornou-se uma das figuras de maior capacidade de mobilização política nas plataformas digitais. Levantamento da Nexus Pesquisa e Inteligência de Dados, divulgado em julho, apontou o parlamentar mineiro como o deputado mais relevante nas redes sociais entre os nomes analisados.

Segundo o estudo, Nikolas acumulou 184 milhões de interações entre fevereiro e abril de 2026 e liderou o desempenho no Instagram, X e TikTok. Os números reforçam a dimensão de sua presença digital e sua posição como uma das principais vozes da direita brasileira.

Bruno agradeceu publicamente a manifestação e afirmou que o apoio aumenta sua responsabilidade com Rondônia. Para o candidato, a declaração de Nikolas reforça uma convergência construída em torno de princípios defendidos pela direita e da proximidade com Jair Bolsonaro. “Receber o apoio do Nikolas Ferreira é uma grande honra e aumenta ainda mais a nossa responsabilidade com Rondônia. Vamos juntos, com coragem, trabalho e princípios, defender o que é certo e representar o nosso Estado com firmeza no Senado”, afirmou.

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