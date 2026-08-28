Pequenos comerciantes de RO pedem socorro contra onda de assaltos; Dr. Benedito Alves cobra segurança

Roubos e furtos provocam prejuízos, aumentam custos e podem comprometer o funcionamento de pequenos negócios que geram emprego e movimentam a economia dos municípios.

Pequenos comerciantes estão entre os mais afetados pelos impactos da criminalidade. Um roubo ou furto pode representar muito mais do que a perda de mercadorias ou equipamentos: para quem trabalha com margens reduzidas, o prejuízo pode comprometer o pagamento de contas, aumentar os custos do negócio e até colocar em risco a continuidade do estabelecimento.

Para o Dr. Benedito Alves, a segurança das áreas comerciais precisa ser tratada também como uma política de proteção ao emprego e à economia local.

O problema pode desencadear uma sequência de prejuízos:

* Roubo ou furto: perda de dinheiro, mercadorias e equipamentos;

* Prejuízo financeiro: dificuldade para recuperar o investimento perdido;

* Custos maiores: seguros e medidas particulares de segurança podem ficar mais caros;

* Redução do funcionamento: comerciantes podem diminuir horários por medo de novos crimes;

* Empregos afetados: a queda no movimento e o aumento dos custos podem comprometer postos de trabalho.

“Quando um pequeno comerciante fecha as portas mais cedo por medo de ser vítima de um crime, toda a economia daquela região sente. Precisamos proteger quem trabalha, gera empregos e movimenta nossos municípios”, afirma Dr. Benedito Alves.

A proposta defendida pelo parlamentar é fortalecer políticas específicas para regiões comerciais, com maior integração entre as forças de segurança e utilização de tecnologia para prevenção e resposta rápida.

Entre as medidas estão:

* Integração entre as forças policiais;

* Monitoramento por câmeras em áreas estratégicas;

* Mapeamento de regiões com maior incidência de crimes;

* Ações preventivas próximas aos estabelecimentos comerciais;

* Maior diálogo entre comerciantes e órgãos de segurança.

Para Dr. Benedito Alves, combater a criminalidade também significa proteger a economia. Garantir segurança aos pequenos comerciantes é preservar empresas, empregos e renda, fortalecendo os municípios de Rondônia.