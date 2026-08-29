Com mais de 170 veículos, Pagani reúne apoiadores em Vilhena e fortalece candidatura a deputado federal

Com 153 carros e 22 motocicletas, Pagani tomou as ruas de Vilhena neste sábado,29, em uma grande carreata que reuniu apoiadores e demonstrou a força de sua candidatura a deputado federal.

O ato marcou o fortalecimento de sua caminhada rumo à Câmara Federal.

Filho de Vilhena e representante do Cone Sul na disputa, Pagani destacou sua trajetória, experiência na gestão pública e conhecimento sobre os desafios da região.

“Sou ficha limpa, filho dessa terra e conheço os problemas da nossa população. Quero levar essa experiência para Brasília e continuar lutando por Rondônia”, afirmou.

O candidato ressaltou que tem percorrido municípios, conversado com moradores e ouvido de perto as principais demandas do Cone Sul. Saúde, infraestrutura, educação e desenvolvimento regional estão entre as prioridades levantadas durante suas visitas.

Pagani também deixou claro seu posicionamento político durante a mobilização. Identificado com a direita, declarou oposição ao governo Lula e ao PT e reafirmou a defesa da família, da segurança pública, do trabalho e da liberdade.

Com passagem pela Câmara de Vereadores de Vilhena entre 2021 e 2024, onde teve atuação ativa na busca por recursos e soluções, Pagani afirma que agora pretende levar essa experiência para Brasília. “Um deputado federal precisa saber buscar recursos, apresentar projetos e acompanhar de perto para que o resultado chegue à população”, enfatizou.

Ao agradecer a participação dos apoiadores, Pagani afirmou que a carreata representa apenas o começo de uma caminhada por Rondônia. “Essa candidatura nasce do compromisso com a nossa terra. Vamos continuar ouvindo as pessoas, defendendo nossos valores e lutando por Vilhena, pelo Cone Sul e por todo o estado de Rondônia”, finalizou.