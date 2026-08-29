Dr. Fernando Máximo reforça presença da campanha no interior

A sexta-feira (28) foi de estrada e contato com a população para o candidato ao Senado Dr. Fernando Máximo (PL), da Coligação Juntos por Rondônia.

A agenda começou cedo, passou por municípios do interior e terminou em Porto Velho, onde a programação seguiu à noite com reuniões e encontros.

Em Vale do Anari, Dr. Fernando Máximo percorreu a avenida principal da cidade ao lado do candidato ao Governo de Rondônia, Marcos Rogério, e do prefeito Cleone Lima Ribeiro.

A passagem foi marcada pela receptividade dos moradores, que se aproximaram para conversar, tirar fotos e agradecer pelas ações realizadas no município com recursos destinados por meio de seu mandato. Entre os encontros, houve manifestações de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido na cidade.

De volta a Porto Velho, a programação seguiu à noite, com reuniões em diferentes pontos da Capital e participação em um congresso religioso.

A agenda reforçou uma estratégia de campanha baseada na presença nos municípios e no contato com diferentes comunidades.

Ao longo do dia, entre deslocamentos, encontros e reuniões, Dr. Fernando Máximo manteve uma rotina voltada à apresentação de suas propostas e à escuta das demandas da população.