Ederson Deiró coloca experiência, trabalho e representação de Rondônia no centro da campanha

A experiência adquirida ao longo de anos no serviço público, na educação e na vida política está no centro da pré-campanha de Ederson Deiró a deputado federal.

Com trajetória construída em Rondônia, ele defende uma atuação parlamentar baseada em trabalho, diálogo e representação dos municípios.

Ederson tem ampliado sua agenda pelo interior do Estado e também busca fortalecer o diálogo com Porto Velho. A estratégia pretende apresentar uma candidatura com origem no interior, mas com compromisso de representar Rondônia de forma ampla.

A defesa de uma maior representação do Cone Sul também ocupa espaço importante na caminhada. Para Ederson, a região precisa ter uma voz capaz de levar suas demandas para Brasília e acompanhar a transformação dessas demandas em projetos e investimentos.

Sua trajetória profissional também é apresentada como um diferencial. A experiência como servidor público, professor e profissional ligado ao Direito permite, segundo ele, chegar ao debate político com conhecimento sobre gestão e funcionamento das instituições.

Entre as principais áreas que pretende discutir estão saúde, educação, infraestrutura, trabalho, produção rural e desenvolvimento econômico. A ideia é construir uma agenda conectada às necessidades de cada região.

“Minha história é em Rondônia. Foi aqui que trabalhei, ensinei, construí minha família e participei da vida pública. Agora quero colocar essa experiência a serviço do Estado e representar nossa gente em Brasília”, afirma Ederson Deiró.