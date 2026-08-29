Luizinho Goebel reúne aliados e simpatizantes em grande encontro e fortalece campanha pela reeleição em Vilhena

O deputado estadual Luizinho Goebel (PL), candidato à reeleição, reuniu aliados, lideranças e simpatizantes em uma grande reunião de campanha no comitê em Vilhena, manhã deste sábado (29/08).

O encontro foi marcado pela participação de apoiadores e pelo fortalecimento da mobilização em torno da candidatura.

Durante a reunião, Luizinho destacou a importância da união do grupo e do diálogo com a população para a construção de propostas voltadas ao desenvolvimento do Estado, municípios e da região do Cone Sul.

O encontro também serviu para alinhar ações da campanha e ampliar a mobilização dos apoiadores nos próximos dias. Lideranças presentes como o suplente de senador Guilherme Teodoro, Dr. Newton Schram, vice-prefeita de Colorado Marlúcia (PL), reforçaram o apoio ao parlamentar e destacaram sua atuação política.

Ao agradecer a presença dos participantes, Luizinho Goebel afirmou que pretende continuar trabalhando em defesa das demandas da população e buscar novos avanços por meio de sua atuação parlamentar.

A reunião integra a agenda de campanha do deputado, que busca renovar seu mandato e ampliar o apoio junto aos eleitores.