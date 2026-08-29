Marcos Rogério estreia na TV dando voz a quem vive os problemas de Rondônia

O rondoniense teve voz na estreia de Marcos Rogério (PL) no horário eleitoral gratuito.

Em vez de usar o primeiro programa para falar da própria trajetória, o candidato ao Governo de Rondônia pela coligação Juntos por Rondônia abriu espaço para moradores mostrarem, a partir de suas experiências, desafios enfrentados diariamente no estado.

Exibido nesta sexta-feira (28), o programa abordou saúde, segurança, educação, estradas, produção e oportunidades para os jovens. Os temas aparecem pela voz de quem sente esses problemas na rotina.

Uma moradora do interior relata que espera desde o ano retrasado por atendimento com especialista. Em Porto Velho, um motorista de aplicativo fala da preocupação da família enquanto trabalha à noite. Em Ji-Paraná, um jovem conta que deseja permanecer em Rondônia, apesar do conselho do pai para buscar oportunidades fora.

No campo, um produtor mostra a dificuldade para escoar a produção durante o período de chuvas. Uma professora relata desafios enfrentados em sala de aula. Já uma feirante resume uma das mensagens do programa ao afirmar que Rondônia é rica, mas essa riqueza ainda não chega como deveria às pessoas.

A escolha de começar a propaganda eleitoral ouvindo a população reforça o caminho adotado por Marcos Rogério na construção de seu projeto para o estado. Antes da campanha, ele percorreu os 52 municípios de Rondônia para ouvir moradores e diferentes setores. As demandas levantadas ao longo desse processo ajudaram a orientar a elaboração do Plano de Governo.

“Eu ouvi pessoas assim pelo estado inteiro. E é sempre a mesma coisa: Rondônia tem tudo… mas não anda. Não falta riqueza aqui. Falta juntar quem consegue resolver e destravar o que está parado”, afirma Marcos no programa.

A estreia também apresenta o conceito “Bora fazer Rondônia funcionar”. A mensagem parte da avaliação de que o estado já possui riquezas, capacidade produtiva e gente disposta a trabalhar. O desafio é fazer com que o poder público acompanhe esse esforço e entregue respostas em áreas que afetam diretamente a população.

“Eu não vim prometer outra Rondônia pra você. Nosso estado já tem tudo pra dar certo. Só falta botar pra funcionar”, diz Marcos Rogério.

A proposta se conecta ao que o candidato vem defendendo em entrevistas a veículos de comunicação. Com a experiência acumulada nos mandatos de deputado federal e senador, Marcos afirma conhecer os problemas de Rondônia, o que precisa ser feito e os caminhos para viabilizar investimentos e projetos.

Agora, ele defende usar esse conhecimento “de dentro para fora”, transformando articulação em capacidade de execução no Governo do Estado e fortalecendo a parceria com os municípios.