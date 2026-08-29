Mariana Carvalho reúne lideranças e reforça experiência para representar Rondônia no Senado

A candidata ao Senado Mariana Carvalho 100 (Republicanos) reuniu apoiadores e lideranças políticas em Cacoal, na quinta-feira (27), durante mais uma agenda de campanha pelo interior de Rondônia.

Ao lado do primeiro suplente, o empresário Francisco Raposo Jr., do deputado federal e candidato à reeleição Maurício Carvalho 4444 (União Brasil), do candidato a vice-governador Cirone Deiró 44 (União Progressista Republicanos) e do ex-governador Ivo Cassol, Mariana destacou a experiência adquirida durante os oito anos em que representou Rondônia na Câmara dos Deputados e defendeu uma atuação no Senado capaz de produzir resultados desde o início do mandato.

Durante o encontro, Mariana lembrou que sua passagem pela Câmara foi marcada pela destinação de recursos para diferentes municípios e áreas como saúde, infraestrutura, agricultura, educação, segurança, pesquisa e inovação. Para a candidata, conhecer o funcionamento do Congresso, do orçamento federal e dos ministérios será um diferencial para ampliar a capacidade de Rondônia de buscar investimentos e defender seus interesses.

“Rondônia tem pressa. Eu tive oito anos de experiência como deputada federal, aprendi os caminhos de Brasília e sei o que precisa ser feito para transformar uma demanda em recurso e o recurso em resultado. Quero chegar ao Senado preparada para trabalhar desde o primeiro dia e fazer muito mais pelo nosso estado”, afirmou.

A presença de lideranças com diferentes trajetórias também reforçou a proposta de união em torno do desenvolvimento de Rondônia. Mariana destacou que sua experiência em Brasília será somada ao diálogo permanente com prefeitos, vereadores, produtores, empresários, trabalhadores e lideranças dos 52 municípios.

“O mandato precisa começar aqui, ouvindo as pessoas e entendendo as necessidades de cada região. Brasília é onde buscamos as ferramentas, mas é em Rondônia que o resultado precisa aparecer. Já mostrei como deputada que sei fazer essa ponte e quero ter ainda mais força para fazê-la no Senado”, ressaltou.

Para Mariana, a caminhada ao lado de nomes que conhecem a realidade política e econômica do estado fortalece um projeto que não parte apenas de promessas, mas de experiência e trabalho já realizado.

“Tenho muito orgulho daquilo que conseguimos construir na Câmara, mas sei que Rondônia pode avançar muito mais. Conheço nosso estado, conheço Brasília e sei os caminhos. Quero transformar essa experiência em mais saúde, infraestrutura, desenvolvimento, oportunidades e recursos para os nossos municípios. O trabalho que já fiz é a prova do quanto ainda podemos fazer”, concluiu.