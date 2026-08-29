Maurício Carvalho destaca investimentos no campo e na educação durante entrevista em Ouro Preto

O Deputado Federal e candidato à reeleição Maurício Carvalho (Federação União Progressista) destacou, na última quarta-feira (26), durante entrevista à Rádio Rondônia, em Ouro Preto do Oeste, os investimentos realizados pelo mandato para fortalecer a produção rural e ampliar o acesso à educação e à tecnologia.

A entrevista fez parte da agenda do candidato pela região, que também incluiu reuniões com moradores e apoiadores em Mirante da Serra.

Durante a conversa, Maurício ressaltou que o mandato já destinou emendas para a aquisição de 37 tratores, distribuídos entre 23 municípios de Rondônia, além de máquinas e implementos agrícolas voltados ao atendimento dos produtores. Para o deputado, o próximo passo é ampliar o acesso à capacitação, ao crédito e às novas tecnologias, especialmente para os jovens do campo.

“Rondônia já sabe produzir. Nós conhecemos as necessidades de quem vive do campo e, durante o nosso mandato, fizemos várias entregas de máquinas, tratores e implementos. Esse trabalho continua, agora também com o desafio de aproximar tecnologia, capacitação e crédito de quem produz”, afirmou.

Na área da educação, Maurício também destacou a destinação de R$ 2.785.792,00 para o projeto Microkids, em Ariquemes. A emenda, já executada, garantiu materiais de suporte tecnológico e pedagógico para 22 instituições de ensino, além da formação de professores, beneficiando 9.024 estudantes da Educação Infantil e do Ensino Fundamental das zonas urbana e rural.

Maurício defendeu ainda o fortalecimento dos pequenos produtores, das cooperativas e das agroindústrias como caminho para gerar emprego e agregar valor à produção rondoniense.

“Queremos preparar os nossos jovens para que eles possam permanecer no campo, produzir melhor e ganhar mais, dando continuidade ao trabalho de suas famílias. Quando o produtor cresce, o município se desenvolve e toda Rondônia avança”, concluiu.