Engavetamento no centro de Vilhena deixa criança de 6 anos ferida após picape parar na via

Um acidente de trânsito envolvendo dois carros deixou uma criança de 6 anos ferida na manhã de sábado, 29 de agosto, na Avenida Major Amarante, na região central de Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , o condutor de uma Fiat Strada transitava pela avenida no sentido Porto Velho/Cuiabá quando interrompeu a marcha do veículo no meio da pista sob a justificativa de procurar uma vaga para estacionar.

Logo atrás seguia um Fiat Uno, conduzido por uma mulher. A motorista não percebeu a parada repentina da picape a tempo e acabou colidindo violentamente contra a traseira do automóvel à frente.

Com a força do impacto, a criança de 6 anos, que estava no banco do passageiro do Fiat Uno sem o cinto de segurança ou cadeirinha de proteção, foi arremessada para a frente, sofrendo escoriações e pequenos cortes no rosto.

Populares que estavam nas proximidades auxiliaram no primeiro atendimento aos ocupantes do carro.

A menina e a mãe foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Regional para avaliação e cuidados médicos.

A Polícia Militar de Trânsito esteve no local e registrou a ocorrência, enquanto a Perícia Técnica realizou os levantamentos sobre a dinâmica da colisão.

Após os procedimentos de praxe, os dois veículos foram liberados.