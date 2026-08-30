Homem armado agride esposa, a arremessa na rua e foge após deixar vítima ferida em Vilhena

Uma mulher foi agredida por seu companheiro na Rua 1515, no bairro Cristo Rei, em Vilhena, durante a tarde de sábado, 29 de agosto.

O suspeito estaria armado com um revólver no momento das agressões e fugiu do local antes da chegada da equipe policial.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a Polícia Militar foi acionada por meio de uma denúncia de moradores da região que presenciavam uma discussão acalorada entre o casal.

No endereço informado, os policiais encontraram a vítima caída na via pública, cercada por testemunhas que acompanharam o ataque.

Em depoimento às autoridades, a mulher relatou que o marido vem apresentando comportamento extremamente violento e que, durante o desentendimento, ele passou a agredi-la física e verbalmente. Ela informou que foi empurrada para fora do imóvel, caindo na rua.

Ainda segundo a vítima, dentro da residência o homem utilizou um revólver para desferir tentativas de golpes contra ela.

A mulher tentou se esquivar da investida, mas acabou atingida no rosto e caiu por diversas vezes no chão, sofrendo escoriações nos braços e nas pernas. Temendo por sua segurança e integridade física, ela solicitou a intervenção policial.

Os policiais realizaram buscas pela região na tentativa de encontrar o agressor, mas ele não foi localizado.

A vítima foi acolhida e encaminhada à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde o caso foi registrado para a adoção de medidas de proteção e apuração da Polícia Civil.