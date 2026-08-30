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domingo, 30 de agosto de 2026.

Homem entra descalço em mercado, calça chinelo novo e pede para ser preso ao ser descoberto em Vilhena

Suspeito confessou ter praticado a tentativa de furto alegando que se pedisse o calçado doado teria o pedido negado; ação foi gravada por câmeras
Toda a ação foi gravada pelas câmeras do sistema de monitoramento interno do estabelecimento

Um homem foi preso em flagrante no sábado, 29 de agosto, após tentar furtar um par de chinelos em um estabelecimento comercial no bairro Bela Vista, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o proprietário do comércio percebeu quando o homem entrou no local completamente descalço.

Pouco tempo depois, o comerciante notou que o suspeito estava calçando um par de chinelos novos exposto para venda.

Ao ser abordado e questionado sobre a tentativa de subtração do calçado, o homem confirmou a intenção do furto.

Ele afirmou expressamente que não devolveria a mercadoria e que preferia ser conduzido pela Polícia Militar até a delegacia.

Toda a ação foi gravada pelas câmeras do sistema de monitoramento interno do estabelecimento.

Questionado pelos policiais sobre o motivo do ato, o homem declarou ter total consciência de que estava cometendo um crime, mas justificou dizendo que, se tivesse pedido o calçado como doação, os proprietários teriam negado.

Diante do flagrante e da confissão, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), juntamente com o produto recuperado, onde o caso foi registrado para as providências da Polícia Civil.

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