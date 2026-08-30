Médico Lucas Donadon oficializa candidatura a deputado federal em dobradinha com Rosangela Donadon

O médico Lucas Donadon oficializou sua candidatura a deputado federal por Rondônia.

Com a candidatura já deferida pela Justiça Eleitoral, Lucas fará campanha em dobradinha com sua mãe, a deputada estadual Rosangela Donadon, que também está com a candidatura deferida e busca a reeleição para exercer o quarto mandato na Assembleia Legislativa de Rondônia.

A confirmação das candidaturas marca uma nova etapa do projeto político apresentado ainda durante o período de pré-campanha.

Médico, pós-graduado em Ultrassonografia Geral e empresário, Lucas apresenta a experiência adquirida na área da saúde e na gestão como parte de sua trajetória profissional.

Lucas também possui ligação com o trabalho desenvolvido pela Associação Marcos Donadon, iniciativa criada há mais de três décadas. Após sua formação em Medicina, passou a participar da ampliação das atividades e da expansão dos Laboratórios Marcos Donadon para outras regiões do estado.

Atualmente, os laboratórios estão presentes em Vilhena, Colorado do Oeste, Cerejeiras, Pimenta Bueno, Cacoal, Ji-Paraná e Porto Velho. Segundo Lucas, as unidades atendem milhares de pessoas anualmente e oferecem diversos exames a partir de R$ 5, com foco em ampliar o acesso da população a serviços de saúde, prevenção e diagnóstico.

SAÚDE ENTRE PRINCIPAIS BANDEIRAS

A saúde aparece entre as principais áreas defendidas pelo candidato a deputado federal. Lucas afirma que pretende atuar pela ampliação dos investimentos no setor, melhoria da estrutura dos serviços públicos, valorização dos profissionais e maior acesso da população a consultas, exames, medicamentos e tratamentos.

A candidatura, segundo ele, não pretende concentrar sua atuação exclusivamente na saúde. Entre as áreas apontadas por Lucas estão também infraestrutura, educação, geração de emprego e renda, agricultura, setor produtivo, assistência social, esporte e desenvolvimento dos municípios.

Segundo o candidato, uma eventual atuação na Câmara dos Deputados terá como objetivo buscar recursos federais e ampliar a interlocução dos municípios rondonienses com Brasília.

“A saúde faz parte da minha história e será uma das nossas prioridades, mas Rondônia possui demandas em todas as áreas. Queremos ouvir os municípios e trabalhar para que mais recursos, investimentos e oportunidades cheguem à população”, afirma Lucas Donadon.

DOBRADINHA BUSCA AMPLIAR ARTICULAÇÃO ENTRE ESTADO E UNIÃO

Na disputa estadual, Rosangela Donadon busca a reeleição para a Assembleia Legislativa. Atualmente em seu terceiro mandato, a parlamentar concorre para exercer o quarto mandato como deputada estadual.

A estratégia eleitoral prevê uma atuação conjunta entre as duas candidaturas. De acordo com Lucas, a intenção é aproximar a representação estadual da federal e ampliar a articulação em torno das necessidades apresentadas pelos municípios.

Para o candidato, a atuação conjunta entre mãe e filho poderá facilitar a articulação entre as demandas apresentadas no estado e a representação em Brasília. A proposta envolve áreas como saúde, infraestrutura, educação, agricultura e desenvolvimento dos municípios. “A ideia é somar esforços. Com atuação no Estado e representação em Brasília, queremos fortalecer o trabalho em favor de Rondônia em todas as áreas, buscando recursos e soluções para as necessidades de cada município”, declarou Lucas.

Rosangela Donadon mantém atuação política em diferentes regiões de Rondônia, com presença especialmente no Cone Sul do estado. Na atual campanha, busca renovar seu mandato apresentando o trabalho realizado ao longo de três legislaturas.

Com as duas candidaturas deferidas pela Justiça Eleitoral, Lucas Donadon, candidato a deputado federal, e Rosangela Donadon, candidata a deputada estadual, avançam para a campanha defendendo uma atuação integrada entre as esferas estadual e federal. Segundo os candidatos, a estratégia tem como objetivo ampliar a articulação em busca de recursos e investimentos para os municípios de Rondônia.

Os candidatos também divulgam informações sobre a campanha e suas atividades nas redes sociais:

Lucas Donadon: Instagram @lucasdonadon

Rosangela Donadon: Instagram @rosangeladonadon