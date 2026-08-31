Cassol relembra atuação de Hildon na saúde e parceria construída antes da vida política

A relação entre Hildon Chaves (União Brasil) e o ex-governador Ivo Cassol (PP) atravessa diferentes momentos da história política de Rondônia e começou antes mesmo de Hildon disputar seu primeiro cargo eletivo.

Em encontro recente entre os dois, Cassol relembrou o período em que comandava o Governo do Estado e Hildon ainda atuava como promotor de Justiça, destacando principalmente sua preocupação com a situação da saúde pública.

Cassol relembrou que a preocupação de Hildon com a saúde pública vem de antes da vida eleitoral. “Quando eu fui governador, o Hildon não era só promotor de Justiça, mas uma pessoa preocupada com a saúde de Rondônia, principalmente Porto Velho e os hospitais”, afirmou.

Segundo o ex-governador, os dois mantiveram uma relação de parceria na busca por soluções e, anos depois, essa atuação teve continuidade na Prefeitura de Porto Velho, onde Hildon ampliou investimentos, estrutura e serviços da rede municipal de saúde. “O prefeito Hildon fez um bom trabalho em Porto Velho”, destacou Cassol.

Agora candidato ao Governo de Rondônia, Hildon tem colocado experiência administrativa, capacidade de articulação e execução como pontos centrais de sua proposta para o Estado. No encontro, Cassol relacionou justamente essa trajetória ao desafio de governar Rondônia.

“O teu compromisso que você sempre teve com as pessoas é o mesmo compromisso que, chegando ao Governo do Estado, o Hildon Chaves vai ter”, disse, ao desejar sucesso na caminhada.