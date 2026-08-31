Discussão por dívida entre vizinhos termina em agressão com cabo de vassoura e danos em apartamento em Vilhena

Um desentendimento entre vizinhos mobilizou a Polícia Militar em uma vila de apartamentos, em Vilhena.

A briga foi motivada por uma suposta cobrança de dívida e resultou em agressões físicas e danos materiais.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , o morador acionou os policiais relatando que sua vizinha havia invadido a propriedade, quebrado objetos e a estrutura do imóvel, além de tê-lo agredido fisicamente utilizando um cabo de vassoura.

No local, os militares constataram que uma janela havia sido arrombada pelo lado externo e que um ventilador estava destruído.

O homem apresentava escoriações leves no braço esquerdo e nas costas decorrentes do ataque. Durante a verificação no interior do apartamento da vítima, a equipe também localizou uma pequena porção de substância análoga à maconha, pesando cerca de cinco gramas.

Em depoimento, a mulher envolvida relatou que o vizinho vem incomodando-a com frequência e que ele lhe deve uma quantia em dinheiro.

Ela explicou que foi até o apartamento ao lado para conversar e cobrar a dívida, mas não obteve resposta.

Transtornada com a recusa em atendê-la, ela admitiu ter perdido o controle, arrombado a janela, danificado os objetos e agredido o homem.

Diante dos fatos, a ocorrência foi finalizada com a confecção de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), assinado e aceito por ambas as partes.

Uma audiência no Fórum da comarca foi agendada para que os envolvidos prestem esclarecimentos à Justiça.