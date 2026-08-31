Ederson Deiró fortalece diálogo com produtores e defende infraestrutura para impulsionar agronegócio de RO

O fortalecimento da produção rural está entre as pautas que Ederson Deiró pretende defender durante sua caminhada rumo à Câmara Federal. Com atuação e diálogo com municípios do interior, o candidato afirma que o desenvolvimento de Rondônia passa necessariamente pela valorização de quem produz e pela criação de condições para que o setor continue crescendo.

Para Ederson, a infraestrutura está entre as principais necessidades do agronegócio. Estradas em boas condições, pontes, energia e uma logística adequada são fundamentais para reduzir custos, facilitar o escoamento da produção e permitir que os produtos rondonienses cheguem aos mercados consumidores com maior competitividade.

O candidato também defende a ampliação do acesso de pequenos e médios produtores a políticas de incentivo, crédito e assistência técnica. Segundo ele, o fortalecimento da agricultura familiar e das propriedades de diferentes portes contribui diretamente para movimentar a economia dos municípios e gerar emprego e renda no interior do Estado.

Outra frente apontada por Ederson é a agregação de valor à produção. Na avaliação do candidato, Rondônia precisa avançar na industrialização e no beneficiamento dos produtos locais, criando novas oportunidades para os produtores e fazendo com que uma parcela maior da riqueza gerada pelo setor permaneça no próprio Estado.

Para Ederson, as demandas do campo precisam ser apresentadas de forma organizada em Brasília, por meio de diálogo permanente com produtores, entidades representativas, municípios e órgãos federais.

“Quem produz precisa de estrada, logística, segurança e oportunidade para crescer. Fortalecer o produtor é fortalecer a economia de Rondônia”, afirma Ederson Deiró.

A proposta apresentada pelo candidato busca aproximar as necessidades de quem está no campo das discussões e decisões tomadas em nível federal, com foco na melhoria da infraestrutura e na criação de condições para ampliar a capacidade produtiva de Rondônia.