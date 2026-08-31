“Estou pronta para ser a senadora de Rondônia”, afirma Sílvia Cristina

“Estou pronta e preparada para representar Rondônia no Senado. Como deputada federal, já provei que tenho capacidade de entregar resultados em todas as áreas e de trabalhar pela nossa população. Quero fazer ainda mais como senadora”, afirmou a candidata Sílvia Cristina durante o lançamento da campanha do deputado estadual Ismael Crispin à reeleição, realizado no fim de semana, em São Miguel do Guaporé.

Durante o evento, Sílvia Cristina destacou que a disputa por uma vaga no Senado representa um dos maiores desafios de sua trajetória política, mas afirmou estar preparada para assumir a missão.

“Buscar o Senado é o nosso maior desafio na política. Mas estou preparada, tenho coragem, determinação e vontade de cuidar da nossa gente. Por onde andamos, as pessoas reconhecem o nosso trabalho e manifestam apoio ao nosso nome. Nossa campanha é limpa, de pés no chão e olho no olho do nosso povo”, declarou.

A candidata fez questão de prestigiar o lançamento da campanha de Ismael Crispin, acompanhada de seu primeiro suplente, Marcelo Lucas. Na ocasião, destacou a liderança e a força política do deputado estadual, reforçando a importância da parceria para o projeto político que está sendo construído para as eleições de 2026.

Sílvia Cristina busca levar ao Senado a experiência acumulada durante sua atuação como deputada federal, apresentando como principais argumentos de campanha o trabalho realizado em favor dos municípios rond