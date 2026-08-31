Furia percorre o Estado ouvindo a população em semana de agenda intensa

Com a campanha em plena ascensão, conforme comprovou a pesquisa Quaest divulgada na semana passada, o candidato a governador Adailton Furia (PSD), da coligação “Gente que Gosta de Gente”, intensificou o ritmo das andanças pelo Estado, priorizando o contato direto com o povo por meio de visitas e reuniões.

INTERIOR DO ESTADO

Na semana passada, a partir de quinta-feira (27), Furia esteve em Buritis, Jaru, Monte Negro e Vilhena. No sábado (29), retornou a Jaru e seguiu à noite para Ji-Paraná. No domingo (30), participou da cavalgada da Expovale, em São Francisco do Guaporé, e prestigiou o Leilão Beneficente em prol do Hospital de Câncer São Daniel Comboni, na Fazenda Oscalão, em Castanheiras, encerrando o dia em Machadinho do Oeste.

Ao longo dessas visitas, o candidato falou de seu plano de governo, de suas propostas e de sua determinação em assumir os destinos de Rondônia para entregar os serviços e as melhorias de que a população precisa. Ao mesmo tempo, colheu sugestões e ouviu lideranças dos mais diversos setores sobre suas prioridades.

ENTREVISTAS

Nesta segunda-feira (31), de volta a Porto Velho, Furia concedeu entrevista à Band, e participou de sabatina na Rádio Parecis FM.

REUNIÕES SETORIAIS

Ainda nesta segunda-feira, Furia se reuniu com representantes de diferentes setores da sociedade rondoniense: iniciou a tarde ao lado dos representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde; encontrou-se com a diretoria da Fecomércio e a noite segue para um diálogo com representantes da Polícia Civil e com diretores da Secretaria de Estado da Educação (Seduc).

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

Nesta terça-feira (1º), às 20h, Furia participará de debate promovido pela Rema TV, em Porto Velho. Já na quarta-feira (2), o candidato seguirá para Espigão do Oeste, onde cumprirá agenda no comércio local, pela manhã, e se reunirá com representantes do setor madeireiro. À noite, participará da abertura de exposição em Pimenta Bueno.