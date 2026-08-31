Homem agride e tenta enforcar esposa após pedido de separação no bairro Cidade Verde V em Vilhena

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar na Rua 103-06, no bairro Cidade Verde V, em Vilhena, suspeito de agredir e tentar estrangular a própria esposa após não aceitar o fim do relacionamento.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a equipe policial foi acionada por populares que presenciaram o início do desentendimento.

Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram o imóvel trancado e, como o morador se recusava a atender aos chamados, os militares precisaram pular o muro com autorização das testemunhas para realizar a abordagem.

O suspeito foi localizado escondido no quarto do casal com as luzes apagadas. Diante da recusa em obedecer às ordens de parada e à revista de segurança, ele precisou ser contido e algemado pela guarnição. Durante o procedimento de contenção, um dos policiais sofreu um ferimento na mão.

Em depoimento às autoridades, a esposa relatou que convivia com o homem há cerca de quatro anos e que, ao comunicar a decisão de se separar, o companheiro se alterou violentamente.

O suspeito proferiu ofensas morais e psicológicas, empurrou a vítima e passou a enforcá-la por asfixia mecânica, o que causou lesões em seus lábios. Durante o ataque, ele também tomou o telefone celular da mulher e o destruiu completamente contra o chão.

A moradora vizinha que tentou intervir para salvar a vítima também foi verbalmente agredida pelo homem com palavras de baixo calão antes da chegada do socorro policial.

Durante a revista pessoal nas vestes do agressor, os policiais encontraram um recipiente plástico contendo 50 comprimidos de uma substância semelhante a ecstasy.

O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) acompanhado por seu advogado para as providências cabíveis.