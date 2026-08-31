Homem descumpre medida protetiva, xinga ex-companheira e acaba preso pela PM no Barão do Melgaço II em Vilhena

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar na madrugada de domingo, 30 de agosto, após descumprir uma medida protetiva de urgência e xingar a ex-companheira na Rua 8214, no bairro Barão do Melgaço II, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a vítima relatou ter mantido um relacionamento de aproximadamente dois anos com o suspeito.

Por não aceitar o fim da união e as determinações judiciais impostas contra ele, o homem foi até a residência da ex-mulher por volta das 2h e passou a proferir ofensas e agressões verbais.

Ao ser alertado sobre a ordem judicial de afastamento e orientada a deixar o imóvel, o homem desafiou a vítima afirmando que não iria embora, que não se importava com a decisão judicial e que ninguém o seguraria. Temendo por sua integridade, a mulher acionou a Polícia Militar via aplicativo de mensagem.

Percebendo que a equipe policial havia sido chamada, o suspeito tentou fugir a pé. Durante as buscas pela região, os policiais localizaram e abordaram o homem a poucos metros do local, na mesma via.

A vítima apresentava um pequeno ferimento em um dos dedos da mão esquerda e escoriações na região do tórax, mas não soube detalhar o momento exato em que sofreu as lesões.

Interrogado, o próprio suspeito confirmou integralmente as alegações da vítima. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para a autuação em flagrante.