“Rondônia não pode ter um senador em treinamento”, afirma Mariana Carvalho em entrevista

A candidata ao Senado Mariana Carvalho, (Republicanos) abriu, na manhã desta segunda-feira (31), a rodada de entrevistas com os candidatos ao cargo promovida pelo Bom Dia Rondônia, da Rede Amazônica.

Durante a participação, Mariana apresentou propostas, falou sobre sua trajetória política e defendeu que a experiência adquirida ao longo de oito anos como deputada federal permite que ela chegue ao Senado preparada para trabalhar desde o primeiro dia.

“Não podemos ter um senador em treinamento”, afirmou Mariana, ao explicar a urgência dessa preparação, e relacionou a atuação no Senado a problemas que atingem diretamente a população.

A candidata defendeu ações para reduzir os casos de feminicídio, enfrentar a violência e os sinistros na BR-364 e melhorar o acesso à saúde. Entre os temas abordados, destacou a necessidade de Rondônia contar com um hospital de trauma, urgência e emergência e mencionou cerca de R$ 100 milhões que, segundo ela, estão na Caixa Econômica Federal aguardando o projeto para o Heuro.

“Precisamos diminuir os impactos que tiram a vida dos rondonienses: diminuir as vítimas de feminicídio, diminuir o número de vítimas na BR e diminuir o sofrimento das pessoas que padecem com a nossa saúde”, defendeu.

Mariana também foi questionada sobre a eleição de 2022 e falou sobre a decisão de disputar novamente uma vaga no Senado. Ela afirmou respeitar o resultado das urnas, mas defendeu que uma derrota não deve significar desistência. “Ninguém gosta de perder, mas, quando a gente perde, tem que ter o desejo de levantar. Isso vale para quem tenta um concurso público, para quem tenta uma faculdade e não consegue passar. A gente precisa continuar acreditando nos nossos sonhos. Eu sou uma mulher forte e corajosa que não desiste. A persistência não pode ser vista como um defeito”, declarou.

A candidata também falou sobre seu posicionamento político, afirmando que sempre teve sua trajetória pautada pela direita e que chega à atual disputa mais madura, buscando equilíbrio e mantendo a disposição de ouvir as pessoas.

Ao final da entrevista, Mariana reforçou a mensagem de cuidado que pretende levar ao Senado e pediu a confiança dos rondonienses para dar continuidade à trajetória construída na vida pública, destacando o cuidado com as crianças, com as famílias e com cada cidadão como princípios de sua atuação.

“Por isso eu peço o seu voto, Mariana Carvalho para senadora, por Rondônia, por você e pelo Brasil”, concluiu.