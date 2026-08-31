Após apelo da mãe, pai também quer esclarecimentos sobre morte da filha em Cerejeiras

Aildo Novais de Almeida, pai da técnica em enfermagem Jeniffer de Oliveira Novais, de 26 anos, que morreu após um acidente na BR-435, em Cerejeiras, decidiu se manifestar sobre o caso e também cobrar esclarecimentos sobre as circunstâncias da morte da filha.

A manifestação ocorre após o vídeo publicado pela mãe da jovem viralizar nas redes sociais, depois de ser divulgado pela página do Instagram do Extra de Rondônia na manhã do último sábado (leia mais AQUI).

Em 7 de julho deste ano, Jeniffer, que conduzia uma motocicleta, morreu após sofrer uma queda na rodovia, a cerca de 8 quilômetros da cidade de Cerejeiras, na saída para Colorado do Oeste (leia mais AQUI). A Polícia Civil de Cerejeiras investiga o caso, que corre sob sigilo.

Segundo informações divulgadas pela advogada criminalista Monica Grasiela de Matias, que atua na defesa da família, o veículo envolvido era conduzido por um empresário de família pioneira do Cone Sul, atualmente residente em Ariquemes. Outras três pessoas estariam no veículo no momento do acidente.

PAI COBRA MANIFESTAÇÃO

Em declaração ao Extra de Rondônia, Aildo afirmou que espera que o responsável pelo veículo se manifeste e que os fatos sejam esclarecidos. “Eu não vejo um motivo para não falar. O maior interessado aqui sou eu e a família. O que a gente precisa é levantar a situação”, questiona.

Segundo o pai, a família tomou conhecimento apenas posteriormente de informações sobre a possível identificação do motorista e sua ligação com Ariquemes.

Aildo também afirma que, segundo as informações que recebeu, não houve prestação de socorro após o acidente e que o veículo teria deixado o local. “Como a pessoa se evadiu e não prestou socorro, eu quero que essa situação seja esclarecida. Quero que essa pessoa apareça e explique o que aconteceu”, afirmou.

DESPESAS E BUSCA POR REPARAÇÃO

Além da busca por respostas sobre a morte da filha, o pai relata que a família passou a enfrentar uma série de despesas após a tragédia, incluindo custos funerários e outras despesas relacionadas à situação. “Nada do que fizer vai trazer minha filha de volta. Mas existem custos, e o custo é imenso”, disse ao Extra de Rondônia.

Aildo afirmou ainda que pretende buscar os meios legais para que a família tenha acesso aos esclarecimentos necessários e para que sejam apuradas eventuais responsabilidades.

Ele também declarou que pretende procurar o Ministério Público caso não haja uma manifestação sobre o caso.

INVESTIGAÇÃO

A morte de Jeniffer inicialmente era tratada como consequência da queda sofrida na rodovia. Com o surgimento de novas informações e relatos, entretanto, a Polícia Civil passou a investigar também a possibilidade de que outro veículo tenha atingido a jovem enquanto ela ainda estava caída na pista.

A jovem trabalhava como técnica em enfermagem e atuava na área da Saúde nos municípios de Cabixi e Corumbiara. Ela estava no início de uma nova etapa profissional quando morreu.

A família aguarda a conclusão da investigação para esclarecer o que aconteceu naquela noite e identificar eventuais responsabilidades.

Enquanto a apuração segue em sigilo, Aildo afirma que seu objetivo é obter respostas. “Eu quero que se esclareça a situação. Nada vai trazer minha filha de volta, mas a família precisa saber exatamente o que aconteceu e quem deve responder por isso”, encerrou.