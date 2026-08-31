Fernando Vilas percorre Cone Sul e cumpre agenda ao lado de Laércio Torres em Vilhena

O candidato a deputado federal Fernando Vilas (PSD), da Blue Ray, cumpriu dois dias de agenda em Vilhena durante sua passagem pelo Cone Sul de Rondônia.

A programação incluiu reuniões políticas, encontros com apoiadores e visitas a pontos do comércio e da produção local. Ele é empresário em Ariquemes.

Em Vilhena, Fernando esteve acompanhado do candidato a deputado estadual Laércio Torres. Os dois participaram de reuniões com lideranças, apoiadores e possíveis aliados, discutindo pautas relacionadas ao desenvolvimento da região.

Além dos encontros políticos, Fernando percorreu o comércio de Vilhena e conversou com comerciantes sobre as principais dificuldades enfrentadas no dia a dia. O candidato também visitou a feira do produtor, onde teve contato com agricultores e trabalhadores ligados à produção regional.

Durante a agenda, Fernando apresentou propostas voltadas principalmente às áreas de infraestrutura, desenvolvimento econômico, incentivo à produção e apoio ao empreendedorismo.

Segundo o candidato, a passagem pelo Cone Sul faz parte da estratégia de ampliar o diálogo com moradores de diferentes regiões do Estado. “Rondônia inteira está sentindo essa energia. Cada cidade que visito, cada mão que aperto, mostra que o povo quer gestão, quer resultado, quer alguém que entenda de trabalho de verdade. É isso que estamos construindo juntos”, afirmou.

A agenda em Vilhena faz parte do roteiro de Fernando Vilas pelo interior de Rondônia, em busca de ampliar a presença da campanha e apresentar suas propostas para a disputa por uma vaga na bancada federal.