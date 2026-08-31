Rondônia tem 1,7 milhão de habitantes, Vilhena supera 110 mil e permanece como 3º mais populoso; veja ranking

Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram Rondônia chegou a 1.757.338 habitantes em 2026.

A informação consta na nova estimativa populacional do país, com data de referência em 1º de julho de 2026.

Em 2025, o Estado tinha uma população estimada em 1.751.950 pessoas, o que representa um crescimento de 5.388 habitantes em um ano.

Entre os municípios mais populosos de Rondônia, o ranking de 2026 é liderado por:

Porto Velho – 520.379 habitantes;

Ji-Paraná – 140.800 habitantes;

Vilhena – 110.708 habitantes;

Ariquemes – 109.731 habitantes;

Cacoal – 98.884 habitantes.

VILHENA PERMANECE EM 3º

De acordo com o levantamento, Vilhena registrou crescimento populacional em relação à estimativa de 2025. O município passou de 109.651 habitantes para 110.708, um aumento de 1.057 moradores em apenas um ano (leia mais AQUI).

Os números, obtidos pelo Extra de Rondônia, reforçam o crescimento populacional de Vilhena, que permanece à frente de outros importantes municípios-polo do Estado.

Na quarta posição do ranking aparece Ariquemes, que também apresentou crescimento e agora soma 109.731 habitantes. A diferença entre os dois municípios é de 977 moradores.

MUNICÍPIOS DO CONE SUL

Entre os municípios do Cone Sul de Rondônia, a nova estimativa também aponta crescimento populacional em relação aos números da estimativa de 2025..

Um dos destaques é Cerejeiras, que mantém uma população superior à de Colorado do Oeste, consolidando sua posição entre os municípios mais populosos da região.

Ao todo, segundo com a estimativa, o Cone Sul tem 170.233 habitantes.

Vilhena: (2026) 110.708 / (2025) 109.651 / (2022) 95.832;

Cerejeiras: (2026) 16.957 / (2025) 16.966 / (2022) 15.890;

Colorado do Oeste: (2026) 16.432 / (2025) 16.508 / (2022) 15.663;

Chupinguaia: (2026) 10.250 / (2025) 10.120 / (2022) 9.324;

Corumbiara: (2026) 7.938 / (2025) 7.968 / (2022) 7.519;

Cabixi: (2026) 5.640 / (2025) 5.664 / (2022) 5.363;

Pimenteiras do Oeste: (2026) 2.308 / (2025) 2.309 / (2022) 2.156.

>>> CONFIRA, ABAIXO, NÚMERO DE HABITANTES EM TODOS OS MUNICÍPIOS RONDONIENSES: