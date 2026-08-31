Vilhenense Magnólia Santos transforma trajetória de trabalho e empreendedorismo em candidatura a deputada federal

A história de Magnólia Santos de Oliveira, candidata a deputada federal pelo DC, é marcada pelo trabalho, pelo empreendedorismo e pela superação de dificuldades desde a infância.

Nascida em Potiraguá, no interior da Bahia, ela chegou a Rondônia aos sete anos e construiu em Vilhena parte importante de sua trajetória pessoal e profissional.

Filha de pais analfabetos e integrante de uma família simples, Magnólia viveu cerca de dez anos na área rural de Alto Alegre dos Parecis. Ainda jovem, começou a trabalhar em diferentes atividades, incluindo serviços domésticos, restaurantes, limpeza e atendimento.

Aos 17 anos, mudou-se para Vilhena, onde continuou trabalhando para outras pessoas e empresas. Ao longo da trajetória profissional, atuou como empregada doméstica, trabalhou na área de alimentação e também na JBS, entre outras atividades. Foram experiências que contribuíram para sua formação e para o conhecimento das dificuldades enfrentadas diariamente pelos trabalhadores.

Somente posteriormente, depois de anos trabalhando para outras pessoas, Magnólia decidiu empreender e abriu seu próprio negócio no ramo de alimentação. Para ela, a experiência como trabalhadora e empreendedora passou a ser uma das principais bases para sua entrada na política.

“Eu conheço a realidade de quem começa por baixo. Sei o que é trabalhar cedo, depender de um salário e também sei o que significa empreender, administrar, enfrentar dificuldades, buscar clientes e pagar contas”, afirma ao visitar a redação do Extra de Rondônia na manhã desta segunda-feira, 31 de agosto.

Magnólia também foi mãe jovem e precisou assumir responsabilidades familiares desde cedo. A necessidade de trabalhar fez com que interrompesse os estudos, mas atualmente ela voltou para a sala de aula com o objetivo de concluir uma etapa que precisou deixar para trás. “Eu sou fruto das dificuldades que enfrentei, mas não sou definida por elas. Aprendi a transformar necessidade em força, trabalho em oportunidade e dificuldade em experiência”, destaca.

ENTRADA NA POLÍTICA

Ao site, Magnólia disse que a decisão de disputar uma vaga na Câmara dos Deputados nasceu justamente da convivência com pessoas que enfrentam dificuldades semelhantes às que ela própria conheceu.

A candidata afirma que pretende levar para a política principalmente a defesa de mulheres que trabalham, empreendem, cuidam dos filhos e buscam oportunidades para melhorar a própria renda. “Não quero uma política que apenas diga às mulheres que elas precisam ser fortes. Quero uma política que ajude a criar condições para que elas possam ser fortes”, afirma.

Entre as áreas que pretende defender estão a capacitação profissional, o incentivo ao empreendedorismo, o acesso ao crédito, a geração de emprego e renda e políticas voltadas à independência financeira das mulheres.

PRIORIDADES PARA VILHENA E O CONE SUL

Para a região, Magnólia aponta saúde, infraestrutura e geração de emprego e renda como algumas das principais prioridades.

Na saúde, defende mais estrutura e recursos para que moradores dos municípios tenham acesso a atendimento adequado sem precisar deixar suas cidades em busca de serviços especializados.

Na infraestrutura, destaca a necessidade de investimentos nas rodovias, considerando a importância do transporte para a produção, o comércio e a circulação da população.

Já na geração de renda, pretende direcionar atenção aos pequenos empreendedores e, especialmente, às mulheres que iniciam negócios com poucos recursos. “Precisamos criar caminhos para que o cidadão possa produzir, empreender e crescer”, afirma.

ATUAÇÃO EM BRASÍLIA

Caso seja eleita, a candidata diz que pretende manter diálogo com prefeitos, vereadores, lideranças comunitárias, entidades, empresários e trabalhadores para identificar as principais necessidades dos municípios.

Magnólia defende que o trabalho de um deputado federal não deve se limitar à destinação de recursos, mas também envolver o acompanhamento da aplicação e da execução dos projetos. “Um deputado federal precisa entender que seu trabalho não termina quando consegue uma votação ou aprova um projeto. É preciso acompanhar os recursos, cobrar resultados e estar próximo dos municípios”, afirma.

A candidata também pretende buscar investimentos para saúde, infraestrutura, educação profissionalizante, qualificação e geração de emprego e renda.

“NUNCA É TARDE PARA RECOMEÇAR”

Ao falar sobre sua trajetória, Magnólia considera que uma das principais mensagens que pretende levar à campanha é a possibilidade de recomeçar.

Ela lembra que precisou interromper os estudos para trabalhar e que, décadas depois, decidiu retornar à escola.

“RECOMEÇAR NÃO É SINAL DE FRAQUEZA. É SINAL DE CORAGEM”, AFIRMA.

Para a candidata, sua experiência pode contribuir para uma atuação política mais próxima das pessoas que vivem situações semelhantes às que enfrentou. “Quero ser uma voz para quem trabalha, para quem empreende, para quem cria filhos, para quem enfrenta dificuldades e para quem acredita que pode construir uma vida melhor”, declarou ao Extra de Rondônia.

Magnólia também deixa uma mensagem especialmente às mulheres de Rondônia, defendendo que tenham acesso a oportunidades, qualificação e independência. “Eu não cheguei até aqui porque a vida foi fácil. Cheguei porque, todas as vezes que a vida me colocou diante de uma dificuldade, eu escolhi continuar”, conclui.