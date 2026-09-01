Caminhada da Família reúne comunidade e reforça importância da representação do Cone Sul

A candidata a deputada federal Dra. Vera Paixão participou neste domingo, 30 de agosto, da Caminhada da Família, reunindo moradores e apoiadores em um momento de diálogo e contato direto com a comunidade.

Durante a caminhada, uma das mensagens que marcou o evento foi a importância de o Cone Sul continuar avançando com representantes comprometidos com a região, fortalecendo sua presença nos espaços de decisão política.

Para Vera Paixão, a mobilização demonstra que a população compreende a importância de eleger representantes que conheçam de perto as necessidades da região e possam defender seus interesses. “Quero agradecer pela recepção e pelo carinho que recebemos hoje. Estar ao lado da comunidade, ouvir as pessoas e sentir essa energia reforça ainda mais a minha responsabilidade com Vilhena e com todo o Cone Sul”, destacou.

A candidata também agradeceu ao deputado Luizinho pelo gesto de apoio e destacou a importância da união em torno do desenvolvimento regional, respeitando as diferentes trajetórias e posições partidárias. “Nós temos trajetórias e partidos diferentes, mas existem interesses que precisam estar acima das diferenças quando falamos do desenvolvimento da nossa região. Agradeço ao deputado Luizinho pela confiança e por acreditar na importância de fortalecermos a representação do Cone Sul”, encerrou.