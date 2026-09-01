Falso funcionário de banco aplica golpe pelo WhatsApp e faz mulher perder R$ 9,5 mil em Cabixi

Uma moradora do município de Cabixi perdeu R$ 9.499,00 após cair em um golpe aplicado por telefone via aplicativo de mensagens.

A vítima procurou o Quartel da Polícia Militar para registrar a ocorrência de estelionato.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a mulher recebeu uma ligação no WhatsApp de uma pessoa que se identificava como funcionária da Caixa Econômica Federal.

A golpista alegou que transações suspeitas estavam ocorrendo na conta bancária da vítima e que seria necessário seguir um passo a passo pelo celular para bloquear as movimentações.

Induzida ao erro durante o atendimento fraudulento, a mulher acabou tendo diversos valores retirados e contratados em seu nome. Do montante total do prejuízo, R$ 4.999,00 foram transferidos via Pix, R$ 1.800,00 retirados do limite do cheque especial e R$ 2.700,00 gerados por meio de um empréstimo vinculado ao seu benefício do INSS.

As transações financeiras foram destinadas a uma conta de um banco digital em nome de terceiros.

A Polícia Militar coletou os dados bancários do destinatário dos valores e registrou o boletim de ocorrência, que foi encaminhado à Polícia Civil para investigação do caso.