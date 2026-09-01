Homem chama companheira pelo nome da ex, agride vítima e acaba preso por violência doméstica em Vilhena

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar na Avenida Alfredo Fontinelle, no bairro 5º BEC, em Vilhena, após agredir a companheira durante uma discussão motivada por ciúmes e ameaças no âmbito familiar.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a equipe policial foi acionada para atender a ocorrência no apartamento do casal e encontrou a mulher em estado de choque, bastante abalada emocionalmente.

Ela relatou que o relacionamento entre ambos é conturbado e marcado por episódios de comportamento agressivo e ameaças de morte recorrentes.

A briga teve início após o homem chamar a mulher pelo nome de sua ex-namorada. Durante a discussão, ele afirmou que tiraria a guarda dos filhos da vítima e pegou as duas crianças, um menino de 10 anos e um bebê de 6 meses, trancando-se com os menores em um quarto nos fundos da residência.

Preocupada com a segurança dos filhos, a mulher arrombou a porta do cômodo. Nesse momento, o homem segurou a vítima e bateu a cabeça dela repetidamente contra a porta, além de aplicar uma manobra de enforcamento, apertando seu pescoço.

Os policiais constataram sangramento nos ombros da mulher, decorrente de lesões no couro cabeludo.

Ao ser questionado, o suspeito alegou ter sido agredido com tapas e arranhões no braço. Diante dos fatos e das lesões constatadas na vítima, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

Como não havia outro responsável pelos menores no local, a mãe precisou levar as duas crianças até a delegacia, onde solicitou formalmente uma medida protetiva de urgência.

O aparelho celular do suspeito foi apreendido para apreciação das autoridades competentes.