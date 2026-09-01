Os destaques da programação do segundo dia do BiS João Pessoa

João Pessoa, capital da Paraíba, receberá um novo evento de apostas em setembro. A cidade não foi selecionada de maneira aleatória. O local apresenta a capacidade de expansão e o dinamismo da indústria nacional fora dos polos tradicionais.

Portanto, o BIS João Pessoa ocorrerá nos dias 16 e 17 de setembro, no Resort Tauá, que oferece um ambiente ideal para contatos de alto nível, oportunizando que temas institucionais e possibilidade de negócios ocorram em um espaço com a devida infraestrutura.

Assim como ocorreu com o BiS Brasília, João Pessoa desponta como um fórum natural para reflexões sobre legislação, desdobramentos regulatórios e os rumos que o setor necessita trilhar para assegurar um crescimento sustentável a médio e longo prazo.

Mas, o que podemos esperar da primeira edição do evento em uma cidade tão relevante para a região Nordeste? O primeiro dia contará com uma cerimônia de abertura, debates sobre potencialidades do desenvolvimento econômico da região, integridade nas apostas, loteria e o novo cenário regulatório para provedores B2B.

De acordo com informações oficiais do evento, a programação do segundo dia também vai reservar amplo espaço para troca de informações e experiências sobre a força do Nordeste no iGaming, cassinos físicos e o impacto no turismo, sports bars, responsabilidade na influência digital, títulos de capitalização e sorteios ao vivo. Além disso, o futebol se apresenta como assunto essencial para encontros do setor devido a forte relação entre as marcas licenciadas e agremiações.

Programação do segundo dia de BiS João Pessoa

09:30 – 10:00: Welcome Coffee

10:25 – 11:15: Inovação que Move Mercados: A Força do Nordeste no iGaming

11:15 – 11:45: Cassinos físicos e o Potencial do Trade Turístico Nordestino

11:50 – 12:40: Sports Bars e a Economia da Experiência Esportiva

12:40 – 14:10: Almoço

14:10 – 15:00: Além do Clique: Poder e Responsabilidade na Influência Digital

15:00 – 15:50: Filantropia em Jogo com Títulos de Capitalização e Sorteios ao Vivo

15:55 – 16:45: Lado B do Futebol: Campeonatos Estaduais e Regionais

A agenda completa do evento pode ser encontrada aqui.